majorarea impozitelor pe clădirile firmelor sibiene, amânată pentru 2027

Primăria Sibiu a actualizat proiectul de hotărâre a Consiliului Local referitor la taxele și impozitele locale pentru 2026, ca urmare a modificărilor aduse recent de Guvernul României prin OUG 78/17.12.2025. Documentul, inițial publicat pe site-ul instituției pe 17 decembrie, poate fi consultat în versiunea actualizată aici.

Ordonanța de urgență aduce modificări esențiale în ceea ce privește impozitul pe clădiri deținute de persoanele juridice. Prin Legea 239/2025, cota redusă de impozitare pentru clădirile rezidențiale deținute de firme, cuprinsă între 0,08% și 0,2%, urma să fie eliminată, urmând ca aceste clădiri să fie impozitate din 2026 la aceeași cotă ca și clădirile nerezidențiale, între 0,2% și 1,3%. Această schimbare ar fi dus la o creștere a taxelor pentru firmele care dețin clădiri rezidențiale.

Prin OUG 78/2025, intrarea în vigoare a acestor prevederi a fost amânată, aplicarea lor fiind programată abia pentru 2027.

