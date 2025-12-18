o nouă escrocherie online: notificări pentru plata urgentă a amenzilor

În ultima perioadă au apărut mai multe pagini și mesaje false care se folosesc de numele și identitatea vizuală a Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau a Poliției Române.

Scopul acestora este să sperie utilizatorii cu amenzi fictive și să obțină date sensibile sau bani.

Schema fraudei:

  • Utilizatorul primește un mesaj care îl avertizează că dispozitivul său este blocat pentru accesarea de site-uri cu conținut ilegal.
  • Mesajul pretinde că provine de la DNSC sau Poliția Română și atribuie un număr de caz inexistent.
  • Persoana este redirecționată către un portal de plată cu logo-ul autorității și i se solicită plata unei amenzi între 1.250 și 2.500 RON, de regulă în maximum două ore.

Atenție!

Autoritățile române nu blochează dispozitive și nu cer plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau mesaje cu presiune de timp. Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată.

Cum te poți proteja:

  • Nu efectua plăți prin pop-up-uri sau pagini web suspecte.
  • Evitați link-urile alarmante și închideți mesajele suspecte fără a interacționa.
  • Verificați întotdeauna autenticitatea notificărilor prin canale oficiale DNSC și Poliția Română.
  • Nu introduceți date bancare sau personale pe site-uri care solicită plata unor amenzi.
  • Fiți atenți la greșeli gramaticale sau de exprimare, semn al unei fraude.
  • Dacă ați oferit date de card, contactați imediat banca și depuneți plângere la Poliția Română.
  • Schimbați parolele conturilor online dacă datele sensibile au fost compromise.
  • Actualizați sistemul de operare și aplicațiile, și folosiți un antivirus actualizat.
  • Raportați incidentele autorităților: DNSC – 1911 sau formularul de sesizare pnrisc.dnsc.ro.
  • Informați familia și prietenii pentru a preveni victimele viitoare.

Ultima oră