o nouă escrocherie online: notificări pentru plata urgentă a amenzilor

În ultima perioadă au apărut mai multe pagini și mesaje false care se folosesc de numele și identitatea vizuală a Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau a Poliției Române.
Scopul acestora este să sperie utilizatorii cu amenzi fictive și să obțină date sensibile sau bani.
Schema fraudei:
- Utilizatorul primește un mesaj care îl avertizează că dispozitivul său este blocat pentru accesarea de site-uri cu conținut ilegal.
- Mesajul pretinde că provine de la DNSC sau Poliția Română și atribuie un număr de caz inexistent.
- Persoana este redirecționată către un portal de plată cu logo-ul autorității și i se solicită plata unei amenzi între 1.250 și 2.500 RON, de regulă în maximum două ore.
Atenție!
Autoritățile române nu blochează dispozitive și nu cer plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau mesaje cu presiune de timp. Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată.
Cum te poți proteja:
- Nu efectua plăți prin pop-up-uri sau pagini web suspecte.
- Evitați link-urile alarmante și închideți mesajele suspecte fără a interacționa.
- Verificați întotdeauna autenticitatea notificărilor prin canale oficiale DNSC și Poliția Română.
- Nu introduceți date bancare sau personale pe site-uri care solicită plata unor amenzi.
- Fiți atenți la greșeli gramaticale sau de exprimare, semn al unei fraude.
- Dacă ați oferit date de card, contactați imediat banca și depuneți plângere la Poliția Română.
- Schimbați parolele conturilor online dacă datele sensibile au fost compromise.
- Actualizați sistemul de operare și aplicațiile, și folosiți un antivirus actualizat.
- Raportați incidentele autorităților: DNSC – 1911 sau formularul de sesizare pnrisc.dnsc.ro.
- Informați familia și prietenii pentru a preveni victimele viitoare.
