o nouă escrocherie online: notificări pentru plata urgentă a amenzilor

În ultima perioadă au apărut mai multe pagini și mesaje false care se folosesc de numele și identitatea vizuală a Directoratului Național de Securitate Cibernetică sau a Poliției Române.

Scopul acestora este să sperie utilizatorii cu amenzi fictive și să obțină date sensibile sau bani.

Schema fraudei:

Utilizatorul primește un mesaj care îl avertizează că dispozitivul său este blocat pentru accesarea de site-uri cu conținut ilegal.

Mesajul pretinde că provine de la DNSC sau Poliția Română și atribuie un număr de caz inexistent.

Persoana este redirecționată către un portal de plată cu logo-ul autorității și i se solicită plata unei amenzi între 1.250 și 2.500 RON, de regulă în maximum două ore.

Atenție!

Autoritățile române nu blochează dispozitive și nu cer plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau mesaje cu presiune de timp. Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată.

Cum te poți proteja: