patru ani de la accidentul de la agnita, unde o tânără a murit călcată de mașina poliției: dosarul se rejudecă

Patru ani au trecut de la accidentul mortal din Agnita, petrecut în preajma sărbătorilor de iarnă, când o tânără de 21 de ani a fost călcată de mașina poliției în timp ce traversa drumul pe trecerea de pietoni. Dosarul se rejudecă, urmând ca pronunțarea să fie dată la începutul anului 2026. Părinții fetei nu își pot găsi liniștea nici astăzi, în timp ce polițistul spune că a decis să se pensioneze din cauza traumei trăite.

Accidentul a avut loc pe strada 1 Decembrie din Agnita în 27 decembrie 2021. Hoini Bartoș, tânăra de 21 de ani, se angajase în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, moment în care a fost lovită de o mașină de poliție. Fata a murit pe loc. Au trecut 4 ani de atunci, iar vinovatul nu a fost încă pedepsit.

Dosarul, rejudecat

Anul trecut, în decembrie, fusese dată o primă sentință, iar polițistul era condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligat să le achite părinților tinerei despăgubiri în valoare de 75.000 de euro. Dosarul a fost însă rejudecat, iar pronunțarea ar urma să fie dată în 29 ianuarie 2026.

Polițistul, prin intermediul avocatului, a solicitat în fața instanței, la termenul din 10 decembrie, să fie păstrată soluția pe care a dat-o prima instanță pe latura penală, deoarece apelul s-a referit strict la chestiunile ce țin de latură civilă. „Latura penală ar trebui să rămână așa cum a fost dată întrucât nu a fost contestată, iar Curtea de Apel a înțeles să desființeze doar sub aspectul laturii civile și anume sub aspectul rotunjirii cauzei, adică a introducerii în cauză a tuturor părților”, potrivit rejust.ro.

Părinții fetei spuneau, încă de anul trecut, că viața unui om nu costă doar atât.

Polițistul s-a pensionat: „Nu a mai fost om după accident”

La termenul din 10 decembrie, avocatul polițistului a precizat că acesta s-a pensionat și a renunțat astfel la funcția de șef adjunct, deoarece evenimentul l-a afectat.

„Nu a mai fost om după ce s-a întâmplat acest incident, are mereu coșmaruri în care revede incidentul, a făcut tratament psihologic și face în continuare, precizând că s-a și pensionat pe același motiv din poliție, întrucât nu mai putea face față. (…) au rămas niște sechele și în sarcina dânsului, iar regretul este dincolo de ce poate spune dânsul în cuvinte, nu trăiește ușor cu această faptă, cu siguranță”, potrivit rejust.ro.

Avocatul acestuia a cerut în fața Instanței să se aibă în vedere gravitatea faptei pentru motive ce țin de geografia locului, respectiv că trecerea de pietoni era în zona unei curbe, iar condițiile meteo nu erau prielnice. De asemenea, a cerut să fie luat în seamă regretul polițistului. „Sunt circumstanțe care arată că dânsul este totuși un plus valoare pentru societate, își asumă această faptă, trăiește cu acest coșmar și urmează ca și pedeapsa pe care o va impune instanța să fie asumată”, se mai arată pe rejust.ro.

I s-a prelungit permisul

La data de 12 decembrie, polițistul a depus la dosarul cauzei o cerere de prelungire a dreptului de circulație, iar în 17 decembrie magistrații Judecătoriei Sibiu i-au admis cererea: „Prelungește dreptul de circulație pe drumurile publice pentru petentul-inculpat pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 21.12.2025 și până la data de 20.03.2026 inclusiv”.

Vă reamintim că, în octombrie 2022, polițistul a fost trimis în judecată, în stare de liberate, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. În 27 decembrie 2021, în timp ce conducea autospeciala de poliție, având o viteză peste limita legală, a accidentat mortal o tânără angajată în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni marcată corespunzător.