peste 9.000 de petarde confiscate înainte de sărbători, în două sate din județul sibiu / video

În cursul zilei de ieri, 17 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat mai multe controale în județul Sibiu.

Aceștia au descins la domiciliul unui bărbat în vârstă de 45 de ani, din localitatea Nou Român, bănuit că ar fi comandat online și deținut articole pirotehnice din categoriile P1 și T1, a căror deținere este interzisă conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Conform anchetei, comenzile ar fi fost livrate la adresa altei persoane iar în urma verificărilor, polițiștii au identificat și indisponibilizat 3 baterii de artificii și 9.230 de petarde, care au fost preluate în vederea cercetărilor. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Tot în aceeași zi, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați de o femeie de 54 de ani din Sibiu cu privire la doi minori care se jucau cu articole pirotehnice în extravilanul localității Mohu. La fața locului au fost identificați doi adolescenți, de 16 și 17 ani, care au declarat că foloseau articolele pirotehnice în scop recreativ.

Minorul de 16 ani a precizat că a achiziționat articolele de pe internet. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul acestuia, iar în prezența reprezentantului legal au identificat și indisponibilizat 12 cutii de petarde și 113 bucăți de petarde, tot în vederea cercetărilor. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru deținerea fără drept de articole pirotehnice.

Autoritățile reamintesc că, deși articolele pirotehnice pot reprezenta o sursă de distracție în timpul sărbătorilor și evenimentelor speciale, utilizarea lor implică riscuri semnificative, în special pentru copii și adolescenți, care pot necesita îngrijiri medicale. Părinții sunt sfătuiți să supravegheze atent minorii și să respecte regulile de utilizare.