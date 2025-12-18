peter arnett, simbol al jurnalismului de război, a murit la vârsta de 91 de ani

Peter Arnett, jurnalist american de origine neozeelandeză și laureat al Premiului Pulitzer pentru corespondențele din Vietnam, a încetat din viață pe 17 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Acesta era stabilit în Newport Beach, California, ducând de mai mult timp o luptă grea cu cancerul de prostată. Acesta s-a născut pe 13 noiembrie 1934 în Riverton, Noua Zeelandă, și și-a dedicat întreaga carieră relatării războaielor și crizelor mondiale. În 1966, ca reporter al agenției Associated Press în timpul războiului din Vietnam, a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru jurnalism internațional.

Potrivit Mediafax, de la câmpurile de orez din Asia de Sud-Est până la deșerturile Irakului, Arnett și-a câștigat reputația de reporter curajos, care transmitea informații direct de la fața locului, chiar și în cele mai periculoase situații.

El a devenit cunoscut publicului larg în timpul Primului Război din Golf, în 1991, relatând în direct pentru CNN din Bagdad în primele ore ale bombardamentelor. Transmisiunile sale nefiltrate, adesea însoțite de zgomotul exploziilor, au oferit telespectatorilor o perspectivă rară asupra conflictului și au contribuit la creșterea notorietății CNN la nivel global.

Cariera sa a cunoscut și momente controversate. În 1999, Arnett a părăsit CNN după un incident intens dezbătut în presa americană, iar în 2003 a fost concediat de NBC în urma unui interviu critic la adresa strategiei militare a SUA în Irak.

Chiar și după aceste episoade, a continuat să activeze în presa internațională, fiind considerat unul dintre cei mai rezistenți și perseverenți corespondenți de război ai vremurilor sale, influențând generații întregi de jurnaliști.