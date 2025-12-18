polițistă mituită cu 50 lei de un șofer de bmw la sibiu. „a fost amabilă, să își ia cafea și ciocolată”

Un bărbat a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru dare de mită după ce, în primăvara acestui an, i-a oferit unei polițiste suma de 50 de lei, ca să își cumpere „cafea și ciocolată”. Agenta îl oprise în trafic pentru că a încălcat regimul legal de viteză pe un drum din județul Sibiu.

În 15 martie 2025, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe linia de constatare a regimului legal de viteză, a oprit un autoturism care se deplasa dinspre Șura Mică spre Ocna Sibiului.

La volanul mașinii marca BMW se afla un bărbat care a fost suprins de radar circulând cu viteza de 71 km/h într-o zonă cu limitare de 50 km/h. Omul nu purta centura de siguranță, iar între cele două scaune din față era poziționat un copil minor, care nu era asigurat nici el cu o centură de siguranță.

Agenta de poliție din cadrul echipajului a constatat aceste încălcări ale normelor la regimul rutier, astfel că a completat procesul verbal de sancționare contravențională pentru abaterile constatate.

În acel moment, șoferul i-a propus „să rezolve cumva” situația, polițista explicându-i că nu are de ce să își facă alte griji, fiindcă i se vor aplica amenzile minime. Polițista i-a înmânat apoi bărbatului un clipboard pentru a semna procesul verbal, iar șoferul i-a lăsat acesteia o bancnotă de 50 de lei. „Surprinsă de acest gest, polițista a tras clipboard-ul spre ea, moment în care bancnota respectivă a căzut înapoi în autoturism. Întrebat despre ce reprezintă acea bancnotă, inculpatul a zâmbit martorei, iar aceasta a denunțat imediat fapta de corupție lucrătorilor din cadrul Serviciului Anticorupție Sibiu”, potrivit rejust.ro.

Cu ocazia audierii, șoferul a precizat că i-a oferit polițistei suma de 50 lei „pentru cafea și ciocolată”, întrucât aceasta a fost amabilă și a vrut „să o cinstească”. El a recunoscut fapta și a semnat un acord în acest sens cu procurorii.

În 17 decembrie, el a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 5 luni închisoare pentru dare de mită. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, timp în care va trebui să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat, să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile și să comunice schimbarea locului de muncă. De asemenea, el va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității timp de 60 de zile în cadrul Primăriei Pitești sau Spitalului din Pitești. În cazul în care nu va respecta aceste obligații, se va revoca suspendarea și va fi trimis după gratii.