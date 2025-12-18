premii de până la 5.000 de lei elevilor cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat

Veste bună! Astăzi, 18 decembrie, în cadrul ședinței de guvern, s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale.

Fiecare elev cu media maximă la Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a (sesiunea 2025) va primi 2.000 de lei, iar absolvenții de liceu cu media 10 la examenul național de bacalaureat (sesiunea specială și sesiunea iunie 2025) vor primi câte 5.000 de lei.

În sesiunile din vara acestui an, 42 de elevi de liceu au obținut media 10 la bacalaureat: 32 în sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german (sesiunea iunie 2025). În paralel, 85 de elevi de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

„Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare – care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare – care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere. Acest demers, după Gala Olimpicilor Internaționali – în care am premiat olimpicii români laureați în competițiile internaționale pe discipline – și completarea fondului de burse pentru studenți prin fonduri europene, arată că, treptat, intrăm în această fază.” a declarat Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David