primăria mediaș a premiat elevii cu rezultate remarcabile la olimpiadele județene / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a recompensat miercuri, 17 decembrie 2025, elevii din Mediaș care s-au remarcat prin rezultate deosebite obținute la olimpiadele județene în anul școlar 2024-2025.

Evenimentul a avut loc în Sala mare de ședințe a Primăriei, unde 42 de elevi au obținut premii și diplome, care au fost înmânate de primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

„Ceea ce voi faceți este un lucru bun nu numai pentru voi, ci și pentru părinți și pentru oraș. Cred că orașul trebuie să-i premieze pe cei mai buni copii care au rezultate bune și foarte bune la învățătură, la sport, dar și la alte activități. Profit de această ocazie să vă urez „Sărbători fericite”, să aveți parte de un an nou cu multă sănătate, cu rezultate și mai bune la învățătură, deoarece cu cât veți avea rezultate mai bune, cu atât părinții vor fi și mai mulțumiți”, le-a transmis primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, elevilor premiați.