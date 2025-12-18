problemă majoră pentru sute de imprimante cumpărate de primărie pentru școlile din sibiu: „multe rămân bibelouri” / video

Cele aproape 1.000 de imprimante cumpărate de municipalitate cu fonduri europene pentru școlile din Sibiu nu pot fi folosite din cauză că tonerele sunt prea scumpe, iar unitățile de învățământ nu au bani pentru aceste consumabile. Un consilier local a atras atenția asupra faptului că multe dintre ele vor rămâne simple „bibelouri”.

Școlile din municipiul Sibiu au fost dotate cu imprimante multifuncționale laser. Acestea – 945 la număr – au fost achiziționate cu fonduri europene, prin PNRR, pentru a fi folosite în sălile de clasă și în laboratoarele de informatică. Imprimantele sunt performante și permit tipărirea, copierea și scanarea, inclusiv de pe dispozitive mobile cu iOS sau Android, prin conectare wireless.

Sute de imprimante nefolosite

Deși sunt extrem de utile la cursuri, ele nu pot fi folosite, deoarece tonerele sunt foarte scumpe. Consilierul Diana Mureșan a adus în discuție acest subiect, în ședința Consiliului Local de joi, menționând că un set de tonere costă mai mult decât imprimanta în sine. „Au fost achiziționat 945 de imprimante multifuncționale cu 2,1 milioane de euro pentru 50 de unități de învățământ din Sibiu. În multe școli există o imprimantă la fiecare clasă. (…) Atât timp cât ele sunt în garanție, școlile sunt obligate să folosească tonere originale, care sunt foarte scumpe. Un set costă 3.200 lei, mai mult decât prețul imprimantei în sine care a fost 2.200 lei”, a precizat Diana Mureșan.

Potrivit acesteia, costul anual pentru fiecare imprimantă ar fi 850 de lei, iar o școală cu 30 de imprimante ar avea nevoie de 25.000 lei pe an doar pentru aceste consumabile. În total, pentru toate cele 945 de imprimante, ar trebui să fie cheltuiți anual peste 3 milioane de lei. „Multe școli nu au aceste sume”, a adăugat Mureșan.

„Unele școli vor trage la sorți”

Consiliera a precizat că școlile nu au știut dinainte care vor fi costurile de exploatare, respectiv câți bani vor fi nevoite să plătească pentru consumabile.

„Părerea mea e că nu era nevoie de o imprimantă în fiecare clasă, fiindcă multe rămân bibelouri. Sunt în clase, dar nu sunt folosite. Și nu îmi e clar dacă există o soluție de remediere, în condițiile în care costul de exploatare nu a fost avut în vedere de la început. Trebuie să se analizeze achiziția centralizată de tonere la nivelul municipiului Sibiu. (…) Nu cred că fondurile europene trebuie atrase doar de dragul de a le atrage. E bine că am achiziționat imprimantele, dar poate nu era nevoie de așa multe. Unele școli s-au gândit să tragă la sorți în ce clase vor cumpăra tonere pentru că nu e buget pentru ele”, a precizat Diana Mureșan.

Viceprimarul Mihai Onițiu a intrat în discuție, precizând că tonerele nu sunt atât de scumpe cum a arătat consiliera Mureșan. „Am mers și eu prin școli, iar prețul de umplere este mult mai mic. Dar vom da un răspuns detaliat de la departamentul IT”. Mureșan l-a contrazis: „Am văzut ofertele primite de primărie de la firma din Cluj de la care am achiziționat tonerele. Nu am venit cu date neverificate”, a spus aceasta.

Primarul Astrid Fodor a adăugat că se va realiza o analiză pentru a vedea dacă există soluții. Ea a mai precizat că achizițiile s-au făcut exact după ce au cerut școlile. „Școlile au un management care are responsabilități. Noi nu intervenim peste ei, dacă avea întrebări, le puteau adresa. Asta este situația”, a încheiat Fodor.