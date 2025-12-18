probleme pentru dorinel munteanu la meciul cu petrolul: 2 jucători sunt suspendați, 3 sunt accidentați

FC Hermannstadt are serioase probleme de lot pentru ultimul meci al anului, cel de duminică, 21 decembrie, pe ”Municipal”, cu Petrolul Ploiești.

Fără victorie de 10 etape, FC Hermannstadt are mare nevoie de puncte la ultimul joc oficial al anului, cel de la Sibiu, cu Petrolul, programat pe 21 decembrie, la ora 14.00.

Cu doar 12 puncte din 20 de jocuri, sibienii sunt pe penultimul loc, cu doar un punct peste ultima clasată, Metaloglobus.

Noul tehnician al sibienilor, Dorinel Munteanu are mari bătăi de cap, având șase jucători din lot pe care nu poate conta duminică.

Balaure, Ivanov și Kujabi sunt accidentați și nu pot evolua cu Petrolul, în timp ce Selimovic este exclus din lot, sibienii dorind rezilierea contractului cu el.

Alți doi jucători sunt suspendați pentru cumul de cartonașe galbene, aceștia fiind Neguț și Bejan.

În aceste condiții, ”Neamțul” nu are multe soluții la îndemână, dar caută varianta optimă pentru a aduce puncte duminică, la meciul cu Petrolul. Munteanu a schimbat și sistemul folosit de Măldărășanu, cu trei fundași centrali și a jucat la ultimul meci cu doi stoperi, într-un sistem 4-3-3.

”Nu știu cum voi face primul unsprezece, pentru că am 16 jucători la dispoziție, dar asta este situația. Am acceptat această provocare și mă țin de ea ca să salvăm echipa de la retrogradare și apoi ne vom gândi mai departe” a spus Dorinel Munteanu.

Singura veste bună pentru sibieni este faptul că a fost recuperat Nana Antwi, care a fost indisponibil la ultimul meci, cel cu Universitatea Craiova. Ghanezul ar urma să revină ca titular în echipa sibiană la meciul cu Petrolul.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Stoica, Ciubotaru – Antwi, Albu, Jair, Oroian (Stancu) – Chițu, Buș (Gjorgjievski)