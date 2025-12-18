program și trasee modificate la tursib, începând cu 20 decembrie: lista cu modificările

Începând cu data de 20 decembrie 2025, operatorul de transport public Tursib anunță o serie de ajustări pe mai multe trasee, ca urmare a feedback-ului primit din partea călătorilor.

Potrivit reprezentanților companiei, programul de circulație va fi modificat pe traseele 15 și 20, iar traseul 15 va avea un nou itinerar, schimbările fiind introduse pentru a îmbunătăți eficiența și adaptarea la nevoile reale ale pasagerilor.

Totodată, pentru o identificare mai clară a rutelor, textul afișat pe panourile exterioare ale anumitor autobuze va fi actualizat, astfel încât informațiile să fie mai ușor de înțeles pentru călători.

Tursib precizează că analiza feedback-ului primit de la pasageri continuă, în contextul modificărilor majore implementate la 1 decembrie 2025, scopul fiind optimizarea planului de transport public din municipiu.

Informații detaliate despre aceste ajustări pot fi consultate pe site-ul oficial al operatorului, la adresa: https://tursib.ro/…/ajustari-pe-traseele-tursib

Se va modifica programul de circulație pe traseele 15 și 20

Itinerariul traseului 15:

Dus: Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Avrig – str. Argeșului – Calea Dumbrăvii – str. Gh. Dima – str. Rahova – Shopping City – str. Sibiului – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – pe sub podul gării – Gară.

Întors: Gară – str. g-ral Magheru – str. Constituției – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – Shopping City – str. Sibiului – str. Rahovei – B-dul M.Viteazu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. Octavian Goga – str. Avrig – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie 1.

Pentru o mai bună identificare a traseelor, textul afișat pe afișajele exterioare ale autobuzelor va fi modificat după cum urmează: