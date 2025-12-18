protest sindical de amploare la cotroceni: 4 confederații cer medierea lui nicușor dan

Patru mari confederații sindicale din România au anunțat organizarea unui protest joi, 18 decembrie 2025, în București.

Manifestația va avea loc între orele 11:00 și 13:00, în Piața Leu, și vizează implicarea directă a Președinției în medierea conflictului social major dintre sindicate și Guvern.

Potrivit Libertatea, confederațiile implicate sunt: Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și MERIDIAN. Acestea solicită intervenția președintelui Nicușor Dan, în contextul deteriorării condițiilor de muncă și de trai și al lipsei unui dialog real cu Executivul.

Potrivit anunțului transmis de sindicate, protestatarii cer două acțiuni concrete din partea șefului statului:

inițierea imediată a procedurii constituționale de mediere, conform articolului 80 din Constituție;

stabilirea unui cadru oficial de dialog între Președinție, Guvern și confederațiile sindicale reprezentative.

Revendicările prioritare ale sindicatelor

Printre principalele solicitări formulate de liderii sindicali se numără:

creșterea salariului minim garantat, în acord cu standardele europene;

protejarea puterii de cumpărare a angajaților;

asigurarea unor condiții de muncă decente, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Protestul are loc la scurt timp după ce coaliția de guvernare a decis majorarea salariului minim la 4.325 de lei, măsură care ar urma să intre în vigoare din iulie 2026, precum și reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrația centrală – decizii contestate de mișcarea sindicală.

De ce ies sindicaliștii în stradă

În comunicatul transmis presei, reprezentanții sindicatelor explică motivele protestului și acuză lipsa dialogului social:

„Vom ieși în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare și disprețul față de munca cinstită. Dorim soluții concrete, juste și imediate, prin mecanismele constituționale prevăzute de lege”, se arată în document.

Acțiunea de joi vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre sindicate și Guvern, generate de nemulțumirile legate de nivelul de trai și de politicile economice anunțate. Liderii sindicali susțin că doar o intervenție la cel mai înalt nivel al statului poate debloca dialogul și conduce la soluții reale pentru angajați.