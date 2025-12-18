rezultate remarcabile la olimpiade: elevii sibieni premiați de primarul astrid fodor / foto

Primăria Municipiului Sibiu a organizat joi, 18 decembrie, o festivitate dedicată premiării elevilor și echipelor de tineri care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele școlare în anul școlar 2024-2025.
Un număr de 65 de premii și mențiuni au fost obținute de elevii sibieni la olimpiadele naționale de limba și literatura română, inovare și creație digitală, inteligență artificială, statistică, geografie, științele pământului, creativitate științifică, engleză, germană, franceză, spaniolă, limbi clasice, lectura ca abilitate de viață, cultură și spiritualitate românească, cultul ortodox, religie baptistă, lingvistică, interpretare instrumentală, arte vizuale, arhitectură și istoria artelor, arta actorului, educație socială, educație tehnologică și aplicații practice, fabricarea produselor din lemn, industrie alimentară, tehnologii – domeniul electric, electrotehnic și electromecanic, fotbal, baschet, volei, olimpiada de dezbateri.
Sibiul a obținut 12 premii I la naționale, 4 premii II, 9 premii III și 40 de mențiuni.
Laureații sunt elevi ai următoarelor unități de învățământ: Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național Octavian Goga, Colegiul Național Samuel Brukenthal, Liceul de Artă, Liceul Teoretic Constantin Noica, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic Avram Iancu, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianum, Școala Nicolae Iorga, Școala I. L. Caragiale, Școala nr. 18 și Școala nr. 25.
“Îi felicit pe toți elevii atât pentru rezultatele la olimpiade, cât și pentru dorința de intra în competiție, de a învăța suplimentar. Felicitări și profesorilor care le sunt formatori în educație, dar și părinților care știu că îi susțin și sunt alături de ei. Sper ca aceste premii să îi motiveze să continue pe acest drum al performanței, dar și să le aducă o mică bucurie acum, înainte de Crăciun. Sărbători fericite tuturor elevilor și profesorilor și o vacanță plăcută și binemeritată!” a transmis Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu
Pentru rezultatele obținute la olimpiadele internaționale a fost premiat Tudor-Ioan Giurca de la Colegiul Gheorghe Lazăr, care a participat atât la olimpiada clasică de engleză, cât și la concursul de proiecte, obținând premiul I și respectiv premiul III.
Cele mai multe premii, 419, au fost acordate elevilor cu rezultate la olimpiadele județene.
Cuantumul premiilor acordate Primăria Sibiu, aprobate prin hotărârea Consiliului Local 129/2025:
Pentru olimpiadele internaționale, premiile acordate de municipalitate sunt următoarele:
- Locul I – 2500 lei
- Locul II – 2000 lei
- Locul III – 1500 lei
- Mențiune – 800 lei
Pentru olimpiadele naționale, premiile prevăzute de Primăria Sibiu sunt:
- Locul I individual – 1200 de lei
- Locul I pentru echipe cu 2-4 membri – 2400 lei
- Locul I pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 3600 de lei
- Locul II individual 1000 de lei
- Locul II pentru echipe cu 2-4 membri – 2000 lei
- Locul II pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 3000 de lei
- Locul III individual – 800 lei
- Locul III pentru echipe cu 2-4 membri – 1600 lei
- Locul III pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 2400 de lei
- Mențiune individual – 400 lei
- Mențiune pentru echipe cu 2-4 membri – 800 lei
- Mențiune pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 1200 de lei
În cazul olimpiadelor județene, premiile acordate din bugetul local sunt astfel:
- Locul I individual – 400 lei
- Locul I pentru echipe cu 2-4 membri – 800 lei
- Locul I pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 1200 de lei
- Locul II individual – 300 lei
- Locul II pentru echipe cu 2-4 membri – 600 lei
- Locul II pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 900 de lei
- Locul III individual – 200 lei
- Locul III pentru echipe cu 2-4 membri – 400 lei
- Locul III pentru echipe cu 5 membri sau mai mulți – 600 de lei
Valoarea totală alocată pentru premii din bugetul local este de 212.000 de lei.
