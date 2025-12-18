sibian prins în flagrant când dădea 1.000 euro mită unui polițist. inițial i-a promis un vițel

Un bărbat a fost prins în flagrant când îi oferea o mită de 1.000 euro unui polițist. Anterior, el i-a promis un vițel. Individul condusese o mașină fără să aibă permis și voia ca agentul să îi facă uitat dosarul penal.

La data de 17.12.2025, lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane, fără calitate specială, imediat după ce a remis suma de 1.000 de euro, cu titlu de mită, unui poliţist.

Acţiunea a fost desfăşurată ca urmare a denunţului unui poliţist, înregistrat la Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, care a considerat că autorul va reitera oferta de mită cu ocazia unei audieri.

„În fapt, în data de 17.12.2025, în intervalul orar 13:30 – 16:20, autorul, cu ocazia audierii în calitate de suspect privind săvârșirea la data de 09.08.2025 a infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, pentru a-l determina pe poliţistul care avea în cercetare dosarul penal să nu își îndeplinească corespunzător îndatoririle sale de serviciu și să conducă cercetările într-o manieră de natură a nu atrage răspunderea sa penală, iar, pe viitor să nu se sesizeze din oficiu pentru fapte similare, i-a promis acestuia că îi va plăti o sumă de bani sau că îi va remite bunuri (un vițel). Pe parcursul zilei, autorul a remis organului de poliție suma de 1000 de euro cu titlu de mită, ocazie cu care a fost realizată activitatea de prindere în flagrant”, informează procurorul șef secție judiciară Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Bărbatul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, fiind dispusă măsura reţinerii pe o perioadă de 24 ore, urmând ca astăzi să fie pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa şi a se decide cu privire la măsurile ce vor fi luate în continuare.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul IPJ Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice și a lucrătorilor de poliție din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale – Serviciul Operaţiuni Speciale Sibiu – Brigada Operaţiuni Speciale Sibiu.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.