sibiu comemorează eroii-martiri ai revoluției române: programul manifestărilor

Luna decembrie este un prilej de reculegere și reflecție, dedicat comemorării jertfei eroilor-martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 și reafirmării valorilor pentru care aceștia au luptat – libertatea, demnitatea și dreptul la o societate democratică.

Cu ocazia „Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății”, Instituția Prefectului – Județul Sibiu, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, asociațiile de revoluționari, structurile militare din Garnizoana Sibiu și Mitropolia Ardealului, organizează, în perioada 21-22 decembrie 2025, o serie de ceremonii publice și comemorative dedicate aniversării Revoluției Române și cinstirii memoriei eroilor-martiri, după cum urmează:

Duminică, 21 decembrie 2025 începând cu ora 12.30 va avea loc ceremonia publică la Placa comemorativă din Piața Mare din Sibiu;

Luni, 22 decembrie 2025 sunt programate Ceremonii de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Memorial 89, din fața Centrului Cultural „Ion Besoiu” ora 12:00 precum și la Monumentul Eroilor Revoluției din Cimitirul Municipal Sibiu ora 13.00. La aceste momente de reculegere vor participa prefectul județului Sibiu, reprezentanți ai administrației publice locale, conducerea structurilor militare și de ordine publică, asociațiile revoluționarilor și membrii ai Garnizoanei Sibiu.

De asemenea, luni, 22 decembrie 2025, sunt programate următoarele ceremonii organizate de către instituțiile care au monumente ale eroilor revoluției din decembrie 1989, astfel:

ora 09.00 – la Monumentul Eroului Niță Octavian, situat la U.M. 01606 (str. Vasile Milea);

ora 10.00 – la Monumentul Eroilor Revoluției din fața Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”;

ora 10.15 – la Monumentul Eroilor Revoluției din fața Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu;

Prin aceste manifestări, comunitatea sibiană aduce un omagiu celor care și-au jertfit viața în Decembrie 1989, reafirmând respectul față de memoria Revoluției și valorile pentru care s-au făcut sacrificii.