un consilier cere să fie comercializate pe bălcescu și „fresh-uri” pe lângă popcorn și înghețată: „opțiuni mai sănătoase” / video

Sibienii și turiștii care vizitează centrul Sibiului își pot achiziționa de la tarabele de pe Pietonala Bălcescu înghețată, popcorn, vată de zahăr și porumb fiert. Un consilier local spune că este nevoie ca oferta să fie diversificată și să includă și opțiuni mai sănătoase.

Cu ocazia modificării regulamentului privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, consiliera Diana Mureșan (USR) a cerut municipalității să analizeze posibilitatea extinderii varietății produselor ce pot fi comercializate la standurile de pe pietonală. În prezent, oferta este limitată la înghețată, popcorn, vată de zahăr și porumb fiert. Mureșan consideră că este nevoie să fie comercializate și produse mai sănătoase, cum ar fi sucurile de fructe.

„Conform regulamentului actual, pe Bălcescu pot fi comercializate doar 4 tipuri de produse alimentare: înghețată, popcorn, vată pe băț și porumb fiert. Consider că ar fi util să fie analizată posibilitatea extinderii diversității produselor, într-un mod controlat, adaptat nevoilor zonei pietonale centrale. Ca exemplu, mă gândesc la băuturi obținute din fructe proaspete, precum sucurile naturale sau fresh-uri, care reprezintă opțiuni mai sănătoase față de oferta existentă. (…) Cred că o astfel de abordare ar aduce mai multă varietate, ar răspunde mai bine cererii publicului și ar susține mici antreprenori locali fără a afecta caracterul străzii. Vă rog să analizați această propunere și poate revenim cu o modificare la prezentul regulament încât să existe o diversitate mai mare de produse”, a cerut consiliera USR Diana Mureșan.

