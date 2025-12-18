un consilier propune montarea de defibrilatoare în instituțiile din sibiu și cursuri de prim ajutor pentru polițiștii locali / video

Un consilier propune ca polițiștii locali din Sibiu să ia cursuri de prim ajutor. De asemenea, el consideră că ar fi oportună instalarea unor defibrilatoare în instituțiile publice din subordinea Primăriei.

Gheorghe-Lucian Hunyadi a propus, în ședința Consiliului Local de joi, ca polițiștii locali să ia cursuri de prim ajutor. De asemenea, el spune că ar putea fi achiziționate și montate defibrilatoare în instituțiile din subordinea Primăriei Sibiu.

„Cred că ar fi oportun pentru cetățenii orașului Sibiu ca și colegii noștri de la Poliția Locală să fie instruiți cu acel curs de acordare a primului ajutor. De multe ori, chiar și în instituțiile noastre, în sediile primăriei Sibiu, pot exista situații în care anumite persoane să aibă nevoie de ajutor. Totodată, nu cred că ar fi un cost foarte mare să dotăm toate sediile primăriei cu un defibrilator. În multe instituții europene există aceste dotări”, a spus consilierul local Gheorghe-Lucian Hunyadi (PNL).

Vă reamintim că pe raza municipiului Sibiu există 3 defibrilatoare stradale, care pot salva vieți în caz de stop cardio-respirator. Detalii despre cum pot fi folosite, AICI.