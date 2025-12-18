update în cazul mașinii furate din valchid: șoferul, reținut pentru 24 de ore

Problemele nu s-au terminat pentru șoferul prins băut la volan, care a mai furat și o mașină din localitatea sibiană Valchid. Polițiștii au luat primele măsuri.

În cursul zilei de ieri, 17 decembrie, față bărbat de 38 de ani, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și furt în scop de folosință, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore.

Reamintim faptul că, acum două zile, pe 16 decembrie, un bărbat a sesizat prin 112 că autoturismul său, parcat în fața unui magazin din Valchid, a fost furat și se îndreaptă spre Copșa Mică. Polițiștii de la Poliția Orașului Dumbrăveni au intervenit prompt, autoturismul fiind depistat în trafic, la intrarea în Copșa Mică.

Verificările au arătat că șoferul, domiciliat în Valchid, nu deține permis de conducere, iar testul alcoolscopic a indicat 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.