CSU Sibiu încheie anul 2025 în Sala Transilvania sâmbătă, 20 decembrie, ora 19.00, când îi va avea ca adversari pe ”vecinii” de la CS Vâlcea 1924.
”Vulturii ” dispută sâmbătă, 20 decembrie, ultimul meci din acest an în Sala Transilvania, cel cu CS Vâlcea 1924, din etapa a 13-a a Ligii Naționale de baschet masculin.
Biletele sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 30 lei în Sectoarele D și C și 20 de lei în Sectoarele A și B.
Copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat. Există și varianta achiziționării online a unui bilet cu loc pentru copil, la jumătate de preț, care sunt disponibile în Sectoarele D și C.
CSU Sibiu și CS Vâlcea 1924 sunt vecine și geografic, dar și în clasament. Cu un bilanț de 4-7, CSU este pe locul 12, cu șanse mici la play-off. Vâlcea are un bilanț de 5-5 și este pe locul 11, fiind în luptă pentru a prinde play-off-ul.
După disputa cu Vâlcea, în campionat, echipa lui Dan Fleșeriu mai are de disputat un meci în deplasare, la Voluntari, pe 29 decembrie.
Ultima oră
- Jandarmii sibieni au oferit cadouri și zâmbete copiilor cu dizabilități din Sibiu / foto 11 secunde ago
- Un consilier propune montarea de defibrilatoare în instituțiile din Sibiu și cursuri de prim ajutor pentru polițiștii locali / video 47 de secunde ago
- Vino la ultimul meci al lui CSU în 2025: se vând bilete pentru ”derbiul” cu Vâlcea 1 minut ago
- Primăria Mediaș a premiat elevii cu rezultate remarcabile la olimpiadele județene / foto 29 de minute ago
- Sibiu comemorează eroii-martiri ai Revoluției Române: programul manifestărilor 35 de minute ago