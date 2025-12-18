vino la ultimul meci al lui csu în 2025: se vând bilete pentru ”derbiul” cu vâlcea

CSU Sibiu încheie anul 2025 în Sala Transilvania sâmbătă, 20 decembrie, ora 19.00, când îi va avea ca adversari pe ”vecinii” de la CS Vâlcea 1924.

”Vulturii ” dispută sâmbătă, 20 decembrie, ultimul meci din acest an în Sala Transilvania, cel cu CS Vâlcea 1924, din etapa a 13-a a Ligii Naționale de baschet masculin.

Biletele sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 30 lei în Sectoarele D și C și 20 de lei în Sectoarele A și B.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat. Există și varianta achiziționării online a unui bilet cu loc pentru copil, la jumătate de preț, care sunt disponibile în Sectoarele D și C.

CSU Sibiu și CS Vâlcea 1924 sunt vecine și geografic, dar și în clasament. Cu un bilanț de 4-7, CSU este pe locul 12, cu șanse mici la play-off. Vâlcea are un bilanț de 5-5 și este pe locul 11, fiind în luptă pentru a prinde play-off-ul.

După disputa cu Vâlcea, în campionat, echipa lui Dan Fleșeriu mai are de disputat un meci în deplasare, la Voluntari, pe 29 decembrie.

