elevii din brădeni și nocrich au învațat cum să protejeze planeta / foto

Elevii din Brădeni și Nocrich au avut ocazia să învețe cum se poate folosi energia soarelui, cum ne ajută casele bine izolate și de ce este important să economisim energia pentru a proteja natura.

Cu ajutorul panourilor solare, al pompelor de căldură, al pereților izolați și al ferestrelor care păstrează căldura, o familie poate reduce cu până la 60% consumul de energie convențională.

Chiar și copiii pot contribui zi de zi prin gesturi simple:

sting lumina când ies din cameră,

scot din priză aparatele nefolosite,

folosesc lumina naturală a soarelui,

aerisesc camerele puțin și des.

La finalul activității, elevii au descoperit și proiectele importante derulate cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, care fac clădirile mai economice și prietenoase cu mediul:

trei pavilioane medicale de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu,

clădirea administrativă și Policlinica Stomatologică din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu,

Sala Transilvania Sibiu.

Organizatorii au mulțumit tuturor copiilor curioși, care vor să învețe cum să aibă grijă de planetă și de viitorul care le aparține.