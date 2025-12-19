accident cu 3 mașini între șura mică și ocna sibiului / foto

Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiază, între Șura Mică și Ocna Sibiului. Trei autoturisme au fost avariate.

Evenimentul rutier a avut loc vineri între 3 autoturisme, dintre care unul condus în regim taxi, pe DJ 106B.

Sursa: Facebook / INFO TRAFIC SIBIU

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 106B, având direcția de deplasare Șura Mică – Ocna, un sibian în vârstă de 58 de ani ar fi efectuat virajul la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus pe sensul opus de mers de către un sibian de 34 de ani, proiectându-l pe aceasta într-un alt autoturism, condus pe sensul Șura Mică – Ocna de un bărbat de 76 de ani, din Hașag”, spune Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Sursa: Facebook / INFO TRAFIC SIBIU

În urma accidentului rutier, sibianul de 34 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital.

Polițiști efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul în zonă a fost îngreunat timp de aproximativ 30 de minute.