aleile muzeului în aer liber au luat-o ”la vale”: ”este necesară o consolidare serioasă” / video

Vizitatorii Muzeului ASTRA pot observa starea avansată de degradare a aleilor, o problemă cunoscută și recunoscută de conducerea instituției, care caută soluții pentru remedierea acesteia într-un timp cât mai scurt.

În cadrul emisiunii „Ora de Cultură”, directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, a declarat că refacerea aleilor reprezintă una dintre prioritățile majore ale instituției în acest moment. Degradarea acestora a fost accentuată de alunecările de teren.

„Trebuie să intervenim, pentru că infrastructura, utilizată ani la rând pentru numeroase evenimente, este uzată. Suntem obligați să intervenim atât asupra aleilor de vizitare, cât și asupra consolidării terenului. Dacă nu găsim un instrument de finanțare, va fi dificil, dar intervenția este necesară”, a explicat directorul Muzeului ASTRA.

Cauza: alunecările de teren

Potrivit acestuia, problema nu constă doar în degradarea stratului de asfalt, ci în instabilitatea solului. „Vorbim despre argile contractile, alunecări și deplasări de teren. Avem un studiu geotehnic care confirmă aceste probleme. Este necesară o consolidare serioasă, de la gospodăria din Mahmudia până la limita cu Grădina Zoologică, pe o distanță considerabilă”, a precizat Ciprian Ștefan.

Directorul muzeului a menționat că soluțiile clasice de reparație nu sunt suficiente în acest caz, fiind nevoie de intervenții structurale pentru stabilizarea terenului.

Soluție propusă: consolidare cu stâlpi de salcâm

Una dintre variantele luate în calcul este consolidarea aleilor cu stâlpi de salcâm, o metodă tradițională folosită în trecut pentru stabilizarea drumurilor. „Consolidarea s-ar putea face cu stâlpi de salcâm introduși în pământ la intervale de aproximativ trei metri. Această soluție ar putea asigura stabilitatea aleilor și protejarea obiectivelor de patrimoniu, în special a gospodăriilor cu acoperișuri din paie, care riscă să devină inaccesibile din cauza degradării accesului”, a explicat Ciprian Ștefan.

În perioada următoare, conducerea muzeului va încerca soluții temporare pentru a asigura accesul vizitatorilor, inclusiv decuparea zonelor afectate și amenajarea cu macadam, până la identificarea unei finanțări pentru lucrările definitive. „Va trebui să vedem cum trecem iarna aceasta. Sperăm la o iarnă normală, care să ne permită intervenții minime până la implementarea soluției finale”, a mai declarat directorul Muzeului ASTRA.

