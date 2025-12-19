autoturism neînmatriculat, depistat în trafic la mediaș

În cursul zilei de ieri, 18 decembrie, în jurul orei 13:05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș, aflați în serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Aurel Vlaicu, în municipiul Mediaș.

Autovehiculul era condus de un tânăr de 27 de ani, din localitatea Brateiu. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul nu avea drept de circulație pe teritoriul României.

În acest caz, a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat.