blocuri de 6 etaje și peste 200 de apartamente plănuite în centrul sibiului lângă un lidl

Trei corpuri de clădire, fiecare cu șase etaje, se vor construi pe un teren liber aflat în apropiere de centrul Sibiului. Sunt propuse peste 200 de apartamente, spații comerciale și aproape 360 de locuri de parcare. Documentația de urbanism este acum în consultare publică, astfel că sibieni își pot spune părerea despre proiect.

În vecinătatea supermarketului Lidl de pe strada Rusciorului din Sibiu se află, de ani de zile, un teren liber de construcții. Pe această parcelă în suprafață de 11.564 metri pătrați se pregătește construirea a mai multe imobile, cu funcțiuni de locuire și cu spații comerciale la parter, care să deservească peste 500 de sibieni. Beneficiarul proiectului este SC Virola Independența S. A. care și-a arătat intenția de a modifica un PUZCP aprobat deja în anul 2019, pentru creșterea indicatorilor urbanistici cu maxim 20%, pentru terenul de pe Rusciorului, numărul 2.

Sibienii pot transmite observații pe adresa primăriei din strada S. Brukenthal sau prin email la adresa pms@sibiu.ro, în perioada 18.12.2025-12.01.2026, în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ-ului CP modificat.

Blocuri noi în Sibiu

Potrivit planșelor de mobilare, sunt propuse a se construi 3 imobile, cu regimul de înălțime S+P+5E+R (subsol, parter, 5 etaje și un etaj retras). La parterul clădirilor vor exista spații comerciale, iar la etajele superioare se vor amenaja 223 de apartamente.

„Sunt prevăzute un număr de trei corpuri de clădire care vor adăposti predominant funcțiuni de locuire, dar la nivelul parterului vor dispune și de funcțiuni de servicii, conexe locuirii, asigurând posiblitatea de deservire cu astfel de funcțiuni nu doar pentru unitățile propuse, ci și pentru vecinătăți, fapt ce va contribui la integrarea noului ansamblu în circuitul vital al zonei”, se arată în memoriul tehnic.

Înălțimea maximă a clădirilor ar urma să fie S+P+5E+R, reprezentând maxim 22,5 metri până la etajul neretras și 26,5 metri cu etajul retras.

Beneficiarul proiectului își propune să introducă și două concepte diferite de valorificare a zonei respectate. Mai exact, să se construiască o clădire pentru „educație privată” și să se realizeze piste de biciclete. Astfel, primul concept prevedere „reglementarea unei zone din suprafața edificabilă către educația privată, iar acest spațiu va beneficia controlat de spațiu verde amenajat aferent acestei zone pe durata de desfășurare a activităților”. Al doilea concept va prevede ca, pe latura nordică a parcelei, în cadrul zonei de protecție a liniei de cale ferată, să se amenajeze spațiul verde cu rol de folosință publică. „Propunerea are scopul de a întregi rețeaua VELO propusă prin PMUD, aceasta va oferi alternativa de a devia circulația pietonală și de biciclete în vederea ocolirii circulației în sensul giratoriu”, potrivit memoriului tehnic.

Intrarea și ieșirea în noul complex, de pe Rusciorului

În cadrul proiectului se vor realiza accesul auto și accesul pietonal, ambele din strada Rusciorului. Intrarea se va face din colțul sud-vestic al parcelei, iar ieșirea prin colțul nord-vestic al parcelei.

Circulația din incinta complexului se va realiza pe un traseu tip buclă, care va permite o bună accesibilitate către imobilele propuse, potrivit memoriului.

În total se vor amenaja 357 locuri de parcare, 70% dintre ele în subsol (249), iar restul de 108 la sol.

Investitorul se va ocupa, pe cheltuiala proprie, de extinderea rețelelor edilitare și branșamentelor în vederea racordării noilor construcții la rețelele tehnico-edilitare existente. De altfel, el va transfera către municipalitate, în cazul în care va fi nevoie, suprafețele necesare lărgirii și amenajării străzilor.