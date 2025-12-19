braconaj piscicol pe olt, chiar și pe timp de iarnă: “presupunem ca plasa a fost pusă de localnici” / video

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu a descoperit plase de pescuit ilegale pe Olt, la Glâmboaca.

Braconajul reprezintă o problemă serioasă, iar AJVPS Sibiu face des verificări pe teren pentru găsirea plaselor de pescuit ilegale. Plasa a fost descoperită joi noaptea, în jurul orei 1:00. „Presupunem că a fost întinsă de localnici”, spune Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu

„Am început devreme, ca de obicei. S-a lasat întunericul, am dat o tură și încă o tură, și încă o tură… și nimic! Am mai dat o turăăă… și hopa!

Ce-i asta?! O plasă băgată pe fugă de hoți și scoasă în viteză de polițiștii din cadrul postului de poliție Porumbacu de Jos și paza AJVPS Sibiu. Am făcut echipă bună și de această dată. Mulțumim pentru intervenția promptă!„ se arată în postarea Ajvps Sibiu.

Braconierii optează în special pe zonele cu apă adâncă, zonele de tranzit și cele din apropierea hidrocentralelor.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu invită cetățenii să se implice activ în prevenirea și combaterea braconajului piscicol. Implicarea fiecăruia contribuie la creșterea eficienței eforturilor de protecție a mediului acvatic. AJVPS Sibiu încurajează persoanele interesate să se înscrie și să devină parte activă în acest demers.

