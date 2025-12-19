ciprian ștefan, despre concursul pentru managerul muzeului brukenthal: „când am dreptatea de partea mea, mă duc până în pânzele albe”/ video

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național Brukenthal continuă să genereze reacții și controverse, însă unul dintre membrii comisiei de evaluare, Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, spune clar că orice poziție publică asumată înainte de finalizarea procedurii ar fi incorectă și ar putea pune presiune asupra deciziei finale.

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Ora de Cultură, Ciprian Ștefan a explicat de ce a ales să nu comenteze public desfășurarea concursului până la finalizarea etapei a doua, subliniind că această promisiune a fost făcută atât Ministerului Culturii, cât și colegilor din comisie.

„Eu am promis și Ministerului Culturii și mi-am promis mie și colegilor din comisie că reacția publică va fi după finalizarea etapei a doua de concurs. Așa e corect. Nu vreau să pun presiune”, a declarat Ciprian Ștefan.

Atacuri publice și suspiciuni politice

Directorul Muzeului ASTRA a explicat că, odată cu apariția în spațiul public a unor discuții legate de zona politică și de componența comisiei de concurs, a simțit nevoia să ceară publicului și presei să aștepte finalizarea procedurii.

El a menționat că aceste discuții au apărut în contextul în care unul dintre candidați este Răzvan Pop, iar el face parte din comisia de evaluare, dar a evitat să facă orice apreciere legată de candidaturi sau de rezultatele concursului, tocmai pentru a nu afecta procesul. Ciprian Ștefan spune însă că aceste speculații l-au afectat profund, mai ales în condițiile în care a cerut explicit să nu fie implicat în astfel de discuții.

„M-am supărat foarte tare că am rugat să nu se vorbească. Numai de mine se vorbea și se ataca. Nu cred că este cazul. Știind câte sacrificii am făcut pentru sectorul cultural din Sibiu, nu mai permit nimănui să mă atace în felul acesta”, a afirmat el.

„Nu evaluăm specialiști, ci proiecte de management”

Ciprian Ștefan a insistat că rolul comisiei nu este acela de a evalua specialiști pe domenii academice, ci proiecte de management, construite pe baza caietului de obiective stabilit de Ministerul Culturii.

Raluca Teodorescu (stânga) și Răzvan Pop (dreapta)

„Eu nu evaluez istoricul, medievistul sau arheologul. Noi evaluăm un proiect de management care vizează dezvoltarea unei instituții. Asta este miza concursului”, a explicat directorul ASTRA.

Totodată, acesta a atras atenția asupra unor probleme mai profunde ale sistemului de selecție a managerilor de instituții culturale din România, considerând că legislația actuală este insuficient de clară și permite apariția unor situații tensionate, precum cea de la Brukenthal.

„Normal ar fi să avem o lege a managementului mult mai clară, un portal al evaluatorilor, unde să fie oameni cu experiență reală în management, nu doar în management cultural”, a spus Ștefan, precizând însă că nu pune la îndoială competențele profesionale ale actualilor membri ai comisiei.

În ceea ce privește funcționarea îndelungată a Muzeului Brukenthal cu un management interimar, Ciprian Ștefan consideră că procedura de concurs ar fi trebuit declanșată mult mai devreme, imediat după eșecul concursului anterior.

„Nu e normal ca un muzeu de talia Brukenthalului să funcționeze atâția ani cu un manager interimar. A fost o frână și pentru instituție”, a punctat acesta.

Sursa foto: Facebook/ Muzeul Național Brukenthal

Directorul Muzeului ASTRA a vorbit și despre complexitatea situației de la Brukenthal, unde problemele de proprietate între statul român și Biserica Evanghelică îngreunează accesul la finanțări și dezvoltarea coerentă a patrimoniului.

În final, Ciprian Ștefan a reiterat că va face publice toate explicațiile după încheierea etapei a doua a concursului, subliniind că interviurile sunt înregistrate și pot fi analizate de presă.

„Nu vreau să spun nimic care să influențeze o decizie. După finalizarea concursului, o să spun public exact ce s-a întâmplat. Important este să fie bine pentru Muzeul Brukenthal, pentru comunitatea sibiană și pentru țară”, a concluzionat el.