cum a salvat ciprian ștefan locurile de muncă la zeci de angajați ai muzeului astra. „niciun om nu va fi dat afară” / video

Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, a vorbit în cadrul emisiunii „Ora de Cultură” despre problema salariilor din instituție și soluțiile găsite pentru ca niciun angajat să nu își piardă locul de muncă.

În cursul anului prezent, la Muzeul Astra s-a pus problema desființării mai multor locuri de muncă. Cu toate acestea, directorul muzeului a refuzat să concedieze 45 de angajați și a găsit soluții pentru ca echipa să rămână intactă.

Potrivit acestuia, peste 40 de locuri de muncă ar fi fost desființate dacă nu ar fi fost luate măsuri de urgență. „Sunt lângă ei și, cât oi fi eu în putere, niciun om nu va fi dat afară. M-am ținut de promisiune, dar cu un mare sacrificiu am reușit să aducem finanțări la Muzeul ASTRA astfel încât să acoperim fondurile de salarii. Am fost sprijiniți și de Consiliul Județean Sibiu. Pe ultima sută de metri au fost găsite soluții pentru a contribui la fondul de salarii. Anul trecut, la Muzeul ASTRA au plecat în jur de 16–18 oameni, prin pensionări sau demisii. Erau posturi unice, deja bugetate pentru acest an, care puteau fi scoase la concurs, dar am ales să nu facem acest lucru pentru a realiza economii. Eram dispus să renunț la salariu, la fel ca și alți colegi din conducere, doar ca să nu dăm pe nimeni afară”, a declarat Ciprian Ștefan.

Directorul muzeului a mai precizat că instituția a fost sprijinită și prin alte surse de finanțare. „A ajutat bunul Dumnezeu, oameni de bine și alte instituții. Am câștigat o licitație la Muzeul Județean Vâlcea, unde am lucrat efectiv cu echipa de 1 Decembrie: eu, directorul adjunct, directorul administrativ și încă cinci colegi. Am desfăcut garduri, am reparat stâlpi, am făcut tot ce era nevoie pentru a finaliza lucrarea și a primi banii necesari plății salariilor”, a explicat acesta.

„Avem nevoie de personal de specialitate”

Ciprian Ștefan a subliniat că Muzeul ASTRA funcționează în prezent cu un număr redus de angajați. Instituția are 168 de salariați, mult sub necesar, comparativ cu alte muzee. „În 2007, organigrama Muzeului ASTRA prevedea 225 de angajați. Astăzi avem 219 posturi în organigramă, dar doar 168 sunt ocupate. Avem nevoie de personal de specialitate”, a adăugat el.

Reorganizarea ar fi presupus concedierea a aproximativ 45 de persoane, ceea ce ar fi dus și la pierderea definitivă a unor posturi esențiale. „Nu vorbim doar despre oameni, ci despre posturi-cheie pentru funcționarea unui muzeu. Acesta a fost motivul pentru care am căutat soluții până în ultimul moment”, a concluzionat directorul Muzeului ASTRA.

Directorul a subliniat că eforturile pentru menținerea locurilor de muncă vor continua și în perioada următoare. „Nici pentru anul viitor nu o să cedez. Vreau să îmi păstrez numărul de angajați, asta e clar. Vreau să identific instrumente de finanțare atunci când se vor deschide și să aplicăm, pentru că trebuie să și fidelizezi oamenii. Nu este vorba doar de salariul pe care îl primesc. Orice proiect trebuie să aducă și un beneficiu financiar celor care lucrează, pentru că ei muncesc suplimentar față de planul de activitate”, a concluzionat acesta.

