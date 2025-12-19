două surori din sibiu au deschis o cafenea ”cu inimă mare”: aproape tot profitul merge către mamele minore / video foto

Două surori din Sibiu, una farmacistă și cealaltă medic de recuperare, au ales să îmbine pasiunea pentru cafea cu dorința de a face bine. Andreea și Alexandra au deschis o cafenea pet-friendly unde clienții nu sunt întâmpinați doar cu cafea de specialitate, ci și cu doi „angajați” blănoși: Cappuccino și Espresso.

Cafeneaua lor nu este doar un spațiu de relaxare, ci și un proiect cu impact social puternic. 90% din profitul obținut este donat Centrului Maternal din Sibiu, pentru sprijinirea mamelor minore.

Pe lângă cafea, cei doi căței ai surorilor sunt printre cei mai apreciați „clienți”. „Avem turiști care se întorc special pentru noi și pentru căței. Feedback-ul e extraordinar. Oamenii se bucură mult, vor să se joace cu ei, iar atmosfera este una foarte caldă”, spune Alexandra.

Voluntariatul, punctul de plecare al ideii

Implicarea în cauze caritabile face parte din viața celor două surori de aproape două decenii. Experiența lor de voluntariat a început în Sibiu și a continuat în mai multe colțuri ale lumii. Deși au studiat, lucrat și călătorit în mai multe țări, Andreea și Alexandra spun că întoarcerea la Sibiu a fost cea mai bună decizie.

„Toată viața am făcut voluntariat la o asociație malteză din Sibiu. Am mers cu ei prin toată România, dar și în Germania și alte țări. Vizitam frecvent orfelinate. Ulterior am făcut voluntariat la Asociația Little People din Cluj, pentru copiii bolnavi de cancer, iar apoi am ajuns împreună în Africa, la un orfelinat, trei ani la rând. Așa am decis că, atunci când vom avea propria afacere, aceasta trebuie să aibă o componentă caritabilă”, povestește Alexandra.

Astfel, cele două au decis ca 90% din profitul cafenelei să fie direcționat către Centrul Maternal din Sibiu, în funcție de rezultatele financiare ale afacerii.

De la domeniul medical la cafea, pentru bucurie

Alexandra profesează în continuare în domeniul medical, însă Andreea s-a dedicat complet cafenelei, unde spune că se simte mai împlinită ca niciodată. „Ne-am dorit o afacere care să fie despre bucurie. Toată viața am fost înconjurate de boală, tristețe și un sistem rigid. Oricât de bine faci, tot e o povară emoțională. Am ajuns la burnout și ne-am întrebat ce ne place cu adevărat. Iar răspunsul a fost simplu: cafeaua. Am călătorit mult și mereu judecam un oraș după cappuccino-ul băut acolo”, spune Alexandra.

Pentru Andreea, cea mai dificilă decizie a fost renunțarea la cariera din farmacie. „A fost greu să renunț la un domeniu pentru care am studiat ani întregi. Ne-am dorit o cafenea frumoasă, un loc cald, iar faptul că avem și cățeii noștri aici a dus firesc la conceptul pet-friendly. Clienții se pot juca cu ei, dar doar dacă și cățeii își doresc. Nu vrem să îi suprasolicităm”, explică Andreea.

Sprijinul familiei și provocările începutului

Proiectul a fost atent documentat și pregătit timp de aproape un an. Mama lor a fost un sprijin esențial, atât emoțional, cât și practic. „Mama a fost mereu alături de noi. Chiar dacă poate nu a înțeles pe deplin ideea unui business nou, a fost all-in. A fost o investiție foarte mare, mult peste ce estimasem inițial, dar ne-a susținut necondiționat”, spune Andreea.

Cea mai mare provocare a fost lucrul cu oamenii și birocrația. „Lucrul cu furnizorii, cu termenele limită, cu promisiuni neonorate – asta a fost cel mai greu. Multă birocrație și multă dezamăgire. Dar sunt și oameni buni, iar asta ne-a ajutat să mergem mai departe”, adaugă Andreea.

Spațiul cafenelei a fost unul dorit de ani de zile. „Treceam pe lângă acest loc și spuneam mereu că aici mi-aș dori o cafenea, pentru că e luminos, cu geamuri mari. Când am început efectiv căutările, niciun spațiu nu ne-a convins. Într-o zi am trecut din nou pe aici și am văzut că este liber. Totul s-a legat foarte repede, deși investiția a fost de patru ori mai mare decât bugetul inițial”, povestește Alexandra.

De unde vine numele „Anima”

Numele cafenelei are o semnificație profundă. „Am descoperit cu adevărat cafeaua bună în Italia, în perioada Erasmus, la Milano. Pe drumul spre cafeneaua mea preferată treceam pe lângă o clădire pe care scria «Anima». Ulterior am aflat că înseamnă «suflet», atât în italiană, cât și în latină. Ni s-a părut perfect, pentru că tot ce facem, facem cu suflet”, explică Alexandra.

Cele două surori spun că nu ar fi ales să facă afaceri cu nimeni altcineva. „Ne cunoaștem foarte bine, știm ce poate fiecare. Suntem diferite, dar compatibile, și ne completăm perfect. Când una obosește, cealaltă preia. Așa am funcționat toată viața”, spune Alexandra.