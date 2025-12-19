după ce a învins cancerul și 12 operații, o fostă educatoare din sibiu are nevoie de ajutor ca să poată merge: ,,salvați-mi piciorul!” / foto

A predat limba germană, a educat copii la Forumul German și a contribuit aproape trei decenii la sistemul de stat. A supraviețuit cancerului, a trecut prin 12 operații, a fost la un pas de moarte din cauza inimii și a scăpat din ceea ce ea numește „un azil al groazei”, unde a stat un an și jumătate imobilizată la pat. Astăzi, Irene Dinu Henriette se luptă din nou – nu cu o boală incurabilă, ci cu un sistem care o obligă să aștepte încă un an pentru o operație fără de care nu mai poate merge.

Irene Dinu Henriette, o sibiancă în vârstă de 59 de ani, trăiește astăzi o dramă care scoate la iveală limitele sistemului medical românesc. După 29 de ani de muncă și contribuții la sistemul de asigurări de sănătate, femeia spune că a ajuns în situația de a nu mai avea acces, în timp util, la o intervenție chirurgicală esențială.

„Deși am avut cancer de sân cu metastaze și am pierdut sânul stâng, nu am cerut niciodată statului român să mă ajute cu reconstrucția. Am reușit să mă accept așa cum sunt. Dar acum am gonartroză de gradul IV la genunchi și nu mai pot aștepta”, spune Irene.

,,Medicii nu mai credeau că pot supraviețui”

Povestea medicală a lui Irene este una copleșitoare. La doar 10 ani a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. De-a lungul vieții a trecut prin nu mai puțin de 12 operații: histerectomie totală, multiple intervenții pentru tumori abdominale, extirparea completă a tiroidei, mastectomie în urma unui cancer mamar cu metastaze, dar și o afecțiune cardiacă extrem de gravă.

„Am avut momente în care medicii nu mai credeau că pot supraviețui. Inima mea funcționa la doar 20%. Am stat un an și jumătate într-un azil, fără să mă pot mișca deloc. Un cardiolog de la Spitalul Militar mi-a salvat viața. Astăzi sunt dependentă de 25 de medicamente”, mărturisește femeia.

„Fără sân pot trăi. Fără să pot merge, nu”

Deși a rămas fără sânul stâng în urmă cu 11 ani, Irene spune că nu a considerat niciodată reconstrucția o prioritate.

„Aspectul fizic nu m-a interesat. Sunt femei care au nevoie de asta pentru stima de sine și le înțeleg. Dar pentru mine, problema reală este că nu mai pot merge. Gonartroza de grad IV este o dizabilitate majoră. Cartilajul este complet distrus. Nu mai există altă soluție în afară de protezare.”

Listele de așteptare care condamnă la neputință

Diagnosticul este clar, la fel și urgența. Cu toate acestea, la stat, Irene a fost amânată până în decembrie anul viitor.

„Am fost la consultație la șeful secției de ortopedie de la stat. Nu sunt locuri. Mi s-a spus că șansele pentru operație sunt abia peste un an. Eu nu mai pot călca aproape deloc pe picior. Cad des și zile întregi nu mai pot merge.”

Consultația la clinica privată, la același medic, a adus o altă realitate: operația se poate face în două luni, dar costă între 5.000 și 7.000 de euro, la care se adaugă recuperarea și costurile pentru un însoțitor.

Pensia de boală, insuficientă pentru supraviețuire

Irene trăiește dintr-o pensie de boală, insuficientă nu doar pentru o intervenție chirurgicală, ci și pentru a plăti un ajutor permanent.

„Nu am pe nimeni care să mă îngrijească. Dacă nu pot merge, risc să rămân singură, blocată în casă. Nu vreau să devin o povară pentru societate. Am muncit, am predat limba germană, am fost educatoare la Forumul German. Nu cer un moft, cer șansa la o viață normală.”

Până acum, din suma necesară nu s-a strâns aproape nimic. „O doctoriță m-a ajutat cu 150 de lei, pentru niște medicamente. Atât.”

Un apel disperat către oameni și autorități

Femeia consideră că statul român îi încalcă dreptul fundamental la o viață decentă și face un apel public către cei care o pot ajuta.

„Rog din suflet pe cei care pot să dea mai departe mesajul meu. Poate există oameni cu inimă mare, creștini adevărați, care puțin câte puțin pot ajuta. Am toate actele medicale, pot dovedi tot. Nu mint.”

Pentru Irene, miza este una simplă și dureroasă: independența.

„Nu vreau să mor singură, neputincioasă, în casă. Vreau doar să pot merge pe picioarele mele. Uneori Dumnezeu lucrează prin medici. Vă rog, salvați-mi piciorul.”

Cum poate fi ajutată Irene

Cei care doresc să o ajute pe Irene Dinu Henriette pot face donații direct în conturile bancare deschise pe numele acesteia. Orice sumă, oricât de mică, poate însemna un pas spre operația care îi poate reda șansa de a merge și de a trăi independent.

Conturi pentru donații:

LEI: RO44RNCB0227080408390002

RO44RNCB0227080408390002 EURO: RO14RNCB0232080408390001

„Nu cer un lux, nu cer un moft. Cer doar șansa de a merge pe picioarele mele și de a nu deveni captivă în propria casă”, spune Irene.