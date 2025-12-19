emoții la biroul de siguranță școlară sibiu: zeci de copii i-au colindat pe polițiști / foto

Astăzi, 19 decembrie, polițiștii sibieni au trăit momente de emoție și bucurie, grație colindelor aduse de copii.
Conform reprezentanților instituției, glasurile micuților au răsunat în Biroul de Siguranță Rutieră Sibiu. Copiii erau zâmbitori și entuziasmați de spiritul sărbătorilor de iarnă.
La final, cei mici au fost răsplătiți cu dulciuri, însă cel mai frumos dar a rămas îmbrățișarea lor sinceră și speranța pe care au transmis-o: că lumea poate fi mai frumoasă atunci când este privită prin ochii copiilor.
