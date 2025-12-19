femeie bătută în fața secției de poliție din cisnădie: ce pățesc agresoarele

Două femei au fost condamnate de judecători după ce au agresat o persoană chiar în fața sediului poliției din Cisnădie. Incidentul a avut loc anul trecut, iar una din agresoare era gravidă în momentul atacului.

Totul s-a întâmplat în 12 aprilie 2024, în jurul orei 17:30, în fața sediului poliției din Cisnădie. Două individe au agresat o femeie, lovind-o cu pumnii și picioarele. Conflictul a izbucnit mai devreme în acea zi în fața pieței agroalimentare, dar a continuat când victima s-a dus la poliție să depună plângere împotriva celor două.

„În încercarea de a soluționa acest conflict, persoana vătămată s-a deplasat în fața sediului Poliției Orașului Cisnădie și a apelat telefonic echipajul de poliție. Ulterior, în jurul orei 17:30, în timp ce persona vătămată aștepta sosirea organelor de poliție, a fost agresată fizic de către inculpata (…), prin aceea că a fost lovită cu pumnii și picioarele în partea stângă a abdomenului de către aceasta, iar ulterior a fost trasă de păr și trântită la pământ, unde a mai fost lovită cu picioarele în zona capului. De asemenea, în timp ce se afla la pământ, persoana vătămată a fost agresată fizic și de către cealaltă inculpată (…), fiind lovită de către aceasta cu piciorul în zona capului”, potrivit rejust.ro.

În urma acestei agresiuni, femeia lovită a suferit leziuni traumatice și a avut nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Scena a fost surprinsă de camere de supraveghere din zonă, iar cele două agresoare au fost trimise în judecată pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Una dintre agresoare era însărcinată în momentul agresiunii.

Instanța a decis ca una dintre agresoare, cea care a lovit-o pe femeie cu pumnii și picioarele și a pus-o la pământ, continuând să o tragă de păr și să o agreseze, să fie condamnată la 3 ani și 8 luni închisoare. Cealaltă femeie, însărcinată la momentul agresiunii, a primit o pedeapsă mai ușoară, respectiv 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare. Ea va sta sub supraveghere 2 ani și va presta muncă în folosul comunității. De asemenea, ambele agresoare vor trebui să plătească daune morale de 7.000 lei fiecare.