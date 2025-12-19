managerul spitalului județean din sibiu a suferit un avc: cine îl înlocuiește

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu este în concediu medical. Robert Fotache, în vârstă de 36 de ani, a suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Robert Fotache, managerul interimar al Spitalului Județean din Sibiu, este înlocuit, pe perioada concediului medical, de directorul de îngrijiri al unității.

„Nu putem oferi informații despre diagnosticele medicale. Domnul Manager Robert Fotache se află în concediu medical și îl înlocuiește domnul director de îngrijiri Laurențiu Ghinoiu”, au precizat pentru Ora de Sibiu reprezentanții SCJU Sibiu.

Robert Fotache este managerul interimar al spitalului din 28 aprilie 2025. Anterior numirii, începând cu 12 august 2016, el a ocupat funcția de Director Administrativ al Spitalului Județean Sibiu. De altfel, el a mai fost managerul interimar al SCJUS din 1 iulie până în 3 octombrie 2021.