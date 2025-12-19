medicii de la județean, lăudați de o sibiancă de 82 de ani, diagnosticată cu cancer: „se disting prin căldură sufletească”

O sibiancă în vârstă de 82 de ani, diagnosticată cu cancer mamar, a dorit să transmită un mesaj de profundă recunoștință medicilor și întregii echipe medicale care au îngrijit-o cu profesionalism, răbdare și empatie pe parcursul unui an dificil.

Greu încercată de boală, femeia spune că a avut șansa de a fi tratată de un colectiv medical vrednic de admirație, format din medici oncologi, anatomopatologi și radiologi din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și Polisano. Aceștia s-au remarcat, în opinia sa, printr-o pregătire profesională solidă, o adresabilitate exemplară, căldură sufletească și o răbdare fără limite.

„La senectute fiind, după ani de muncă în sănătate, și cumnatul meu în învățământul superior, ne confruntăm cu o boală nemiloasă oncologică. Avem totuși șansa tratării de un vrednic de admirație grup de medici terapeuți oncologi, împreună cu colaboratorii lor anatomopatologi și radiologi. Sunt în Spitalul Județean Sibiu și Polisano. Se disting prin exemplară adresabilitate, solidă pregătire profesională, căldură sufletească și răbdare fără limite. Sunt daruri primite de la Bunul Dumnezeu și dăruite necondiționat bolnavilor”, a transmis sibianca.

Aceasta a dorit să le mulțumească în mod special doamnei dr. Sanda Cipăian, domnului dr. Pârvuț Mircea Valentin, domnului dr. Dan Bratu, doamnei dr. Raluca Stahiescu, doamnei dr. Gabriela Iancu, precum și directorului medical Călin Cipăian. „Le dorim, în prag de mare sărbătoare, multă sănătate, spre bucuria celor încercați de boală”, a mai spus femeia.

Fiica pacientei a oferit detalii despre parcursul medical al mamei sale, precizând că tratamentul oncologic a început în urmă cu un an și două luni și a presupus mai multe etape, cu investigații și controale constante. „La mijlocul lunii octombrie a avut loc intervenția chirurgicală, iar mama a fost internată timp de o săptămână în secția de chirurgie. Medicii s-au consultat permanent între ei în ceea ce o privește, iar la un moment dat a avut contact și cu echipa de la ATI. S-a simțit mereu pe mâini bune și a fost tratată ireproșabil”, a povestit fiica acesteia.

Lupta pacientei continuă, urmând în perioada următoare programul de radioterapie, cu aceeași încredere în echipa medicală care i-a fost alături până acum.