mega petrecere cu lele, de revelion la liquid

Liquid pregătește o noapte spectaculoasă, în care trecerea dintre ani va fi sărbătorită cu stil, iar gazda serii, Lele, promite un eveniment care va rămâne în memoria celor prezenți.

Petrecerea începe la ora 20:00 și este concepută pentru a oferi o experiență completă. Invitații se vor bucura de un bufet suedez all inclusive, cu preparate pentru toate gusturile, precum și de un candy bar care adaugă un colț dulce și colorat serii. La miezul nopții, trecerea în 2026 va fi marcată printr-un foc de artificii și printr-un toast cu șampanie, oferind un moment festiv tuturor participanților.

Biletele sunt disponibile în perioada 16–30 decembrie, la pretul de 400 de lei. Pentru cei care vor o experiență completă, există și varianta VIP, la prețul de 500 de lei. Aceasta include o masă rezervată în zona dedicată și o sticlă de șampanie oferită din partea casei pentru grupurile de minimum cinci persoane, alături de aceleași facilități disponibile tuturor participanților: bufetul all inclusive, candy barul și accesul la spectacolul de artificii.

Organizatorii menționează că, indiferent de tipul biletului, rezervarea mesei trebuie confirmată telefonic la numărul 0754 957 066, unde poate fi verificat și numărul exact de bilete achiziționate.