mesaj de sărbători al primarului mediașului: "crăciun fericit și la mulți ani!"

Primarul orașului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de sărbători pentru toți locuitorii municipiului, cu prilejul Crăciunului și al Anului Nou.

“Dragi medieșeni, În aceste zile de sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă către fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc sănătate, liniște sufletească și momente frumoase alături de familie. Noul An să fie un pas înainte spre împlinirea viselor și spre zile mai bune. Crăciun fericit și La mulți ani!” a transmis primarul Mediașului, Gheorghe Roman