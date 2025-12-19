Primarul orașului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de sărbători pentru toți locuitorii municipiului, cu prilejul Crăciunului și al Anului Nou.
“Dragi medieșeni, În aceste zile de sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă către fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc sănătate, liniște sufletească și momente frumoase alături de familie. Noul An să fie un pas înainte spre împlinirea viselor și spre zile mai bune. Crăciun fericit și La mulți ani!” a transmis primarul Mediașului, Gheorghe Roman
Ultima oră
- Aleile Muzeului în Aer Liber au luat-o ”la vale”: ”Este necesară o consolidare serioasă” / video 5 minute ago
- Program special de sărbători la Muzeul ASTRA: când este deschis și când se închide 13 minute ago
- România sub alerta virusului gripal A: la Sibiu nu sunt cazuri 26 de minute ago
- Mesaj de sărbători al primarului Mediașului: “Crăciun fericit și La mulți ani!” 28 de minute ago
- Blocuri de 6 etaje și peste 200 de apartamente plănuite în centrul Sibiului lângă un Lidl o oră ago