patru coruri reunite au colindat la catedrala mitropolitană din sibiu. ips laurențiu a fost impresionat / foto

Patru coruri au fost reunite joi, 18 decembrie, într-un concert de colinde susținut în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Evenimentul a adus împreună Corul cântăreților bisericești din județul Brașov, Corul Parohiei Cristian I din județul Brașov, Corul studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și Corul „Sfânta Maria” al familiilor preoțești din județul Brașov.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, concertul, intitulat „Răsărit-a lumii, Lumina”, s-a bucurat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de cadre didactice universitare, consilieri eparhiali, protopopi, slujitori ai Catedralei, studenți și numeroși credincioși. Corurile au fost dirijate de pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, iar lăcașul de cult a fost aproape neîncăpător pentru cei veniți să asculte colindele.

Concertul a fost dedicat memoriei domnului Vasile Dobre, tatăl pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, trecut la Domnul în data de 14 decembrie 2025, cunoscut drept un important sprijinitor al acestui proiect cultural și duhovnicesc.

Primul moment artistic a aparținut Corului cântăreților bisericești din județul Brașov, format din absolvenți ai cursului de formare profesională organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. A urmat Corul Parohiei Cristian I, care a interpretat un program de colinde atent ales pentru această seară de sărbătoare.

În cuvântul de binecuvântare și apreciere, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a subliniat caracterul special al concertului, devenit deja o tradiție la Sibiu, și a evidențiat importanța unității în slujirea Bisericii.

„V-am urmărit de când aţi venit prima dată să colindaţi şi m-a impresionat de la început ideea de a încerca să adunăm şi să oferim familiilor preoţi posibilitatea de a se întruni şi de a ajunge la unison în colind. Aţi cântat excelent, aţi ales nişte lucrări foarte pretenţioase şi vreau să vă felicit. Mulţumesc preoţilor şi tuturor pentru eforturile lor şi vreau să cred că, într-adevăr, în Braşov există o unitate în slujirea lui Dumnezeu. (…) Studenţii teologi vor ajunge în parohii şi acolo vor înfiinţa şi vor coordona şi această lucrare de cântare în comunitate. Vă felicităm şi vă binecuvântăm iar în scurta vacanţă pe care o aveţi acum de sfintele sărbători să vă bucuraţi împreună cu familiile voaste şi, evident, în comunităţile în care veţi merge. Faceţi-vă simţită prezenţa în comunităţi, pentru că vocea pe care o aveţi nu este un dar personal, ci un talant primit de la Dumnezeu ca să-l înmulţiţi în Biserica lui Hristos”, a spus ierarhul.

Programul a fost îmbogățit de prezența sopranei Sara Pascu, studentă în anul II la Academia de Muzică din Cluj, care a colindat alături de tinerii teologi sibieni.

„Ceea ce ascultaţi dumneavoastră acum este rodul a multe repetiţii şi a multor ceasuri de trudă, drept pentru care merită atenţia şi aprecierea noastră” a spus pr. lect. univ. dr. Vasile Sorin Dobre.

Corul „Sfânta Maria” al familiilor preoțești din județul Brașov a evidențiat, prin interpretarea sa, unitatea și comuniunea în slujirea lui Dumnezeu, vestind Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul serii, cele patru coruri, alături de credincioșii prezenți, au interpretat împreună colindul „Trei păstori”, iar participanții au primit daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.

FOTO Costin Chesnoiu