pompierii sibieni, în misiune specială: au dăruit cadouri pentru cei mici / foto

Săptămâna aceasta, pompierii ISU Sibiu, alături de Asociația „Moș Crăciun în fiecare zi”, au adus bucurie în sufletele a peste 1.300 de copii.

Deși misiunea lor zilnică este protejarea și salvarea oamenilor, pentru aceștia, uneori, cea mai frumoasă intervenție este să stingă tristețea și să aprindă speranța.

Echipele de pompieri au vizitat copiii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” și de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Sibiu, precum și localități din județ, printre care: Hoghilag, Laslea și Netuș.

Zâmbetele copiilor, colindele cântate din inimă și îmbrățișările calde au transformat aceste întâlniri în momente speciale, pline de emoție.

“Fiecare copil întâlnit ne-a oferit mai mult decât un „mulțumesc”; ne-a dăruit lecții de bunătate, curaj și speranță. Pentru aceste momente, vă suntem profund recunoscători! Vă dorim tuturor sărbători cu liniște, lumină și oameni dragi alături. Iar dacă vreodată aveți nevoie de noi, să știți că suntem aici: cu aceeași inimă deschisă, gata să păstrăm mereu viu spiritul dăruirii și al generozității.” a transmis ISU SIBIU