primăria șelimbăr a premiat cuplurile de aur din comună. marius grecu: ”îmi sunteți ca niște părinți” / video

Cuplurile cu domiciliul în comuna Șelimbăr care au aniversat 50 de ani de căsnicie neîntreruptă au fost sărbătorite de primarul Marius Grecu și de consilierii locali.

Fiecare cuplu a primit un premiu în valoare de 1.000 de lei, alături de „Diploma de Aur”, oferite de conducerea comunei.

”Vă cunosc pe toți și îmi sunteți ca niște părinți, pentru că ne cunoaștem cu toții, ne știm, ne știm problemele, unii mai mult, alți mai puțini, dar știu un singur lucru meritați totul pentru că ați pus bazele acestei comunități și pentru asta, respectul nostru astăzi îl arătăm doar o picătură. Ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru această comună este mult mai mult și pentru asta vă mulțumesc din suflet”, a transmis primarul Șelimbărului, Marius Grecu.

Pr. Ioan Ovidiu Polexă a oferit și el un cadou simbolic celor prezenți, un concert de colinde.

”Din partea noastră, din partea Consiliului Local Șelimbăr vă urăm un sincer la mulți ani, iar din partea Mitropoliei avem un mic dar. Sperăm cu îngăduința celor prezenți să vă oferim ceva din suflet pentru sufletele voastre”, a transmis preotul înaintea unui concert de colinde.

Premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la oficierea căsătoriei este o tradiție deja consolidată în Șelimbăr, primăria organizând astfel de festivități și în anii anteriori.