program special de sărbători la muzeul astra: când este deschis și când se închide

Muzeul ASTRA transmite cele mai calde urări de Sărbători: liniște, bucurie și împlinire în noul an!

Totodată, instituția informează vizitatorii cu privire la programul de vizitare din perioada sărbătorilor de iarnă.

Program de vizitare – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului

  • 24–25 decembrie 2025 (miercuri și joi): închis
  • 26 decembrie 2025 (vineri): 10:00–17:00
  • 27–30 decembrie 2025: 09:00–17:00
  • 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026 (miercuri și joi): închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00–17:00
  • Începând cu 3 ianuarie 2026: program normal 08:00–17:00

Program Casa Artelor:

  • 22–31 ianuarie 2026 – închis

Program Sărbători de iarnă – Biserica din Bezded (2025–2026)

Joi, 25 Decembrie 2025 – Nașterea Domnului

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie
  • Vizita lui Moș Crăciun

Vineri, 26 Decembrie 2025 – Soborul Maicii Domnului

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Sâmbătă, 27 Decembrie 2025 – Sfântul Ștefan

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Duminică, 28 Decembrie 2025

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Miercuri, 31 Decembrie 2025 – Slujba intrării în Anul Nou

  • 23:00

Joi, 1 Ianuarie 2026

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Duminică, 4 Ianuarie 2026

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Marți, 6 Ianuarie 2026 – Botezul Domnului

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie

Miercuri, 7 Ianuarie 2026 – Sf. Ioan Botezătorul

  • 09:30 – Utrenie
  • Sfânta Liturghie
