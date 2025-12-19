program special de sărbători la muzeul astra: când este deschis și când se închide

Muzeul ASTRA transmite cele mai calde urări de Sărbători: liniște, bucurie și împlinire în noul an!
Totodată, instituția informează vizitatorii cu privire la programul de vizitare din perioada sărbătorilor de iarnă.
Program de vizitare – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului
- 24–25 decembrie 2025 (miercuri și joi): închis
- 26 decembrie 2025 (vineri): 10:00–17:00
- 27–30 decembrie 2025: 09:00–17:00
- 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026 (miercuri și joi): închis
- 2 ianuarie 2026: 10:00–17:00
- Începând cu 3 ianuarie 2026: program normal 08:00–17:00
Program Casa Artelor:
- 22–31 ianuarie 2026 – închis
Program Sărbători de iarnă – Biserica din Bezded (2025–2026)
Joi, 25 Decembrie 2025 – Nașterea Domnului
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
- Vizita lui Moș Crăciun
Vineri, 26 Decembrie 2025 – Soborul Maicii Domnului
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025 – Sfântul Ștefan
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Duminică, 28 Decembrie 2025
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Miercuri, 31 Decembrie 2025 – Slujba intrării în Anul Nou
- 23:00
Joi, 1 Ianuarie 2026
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Duminică, 4 Ianuarie 2026
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Marți, 6 Ianuarie 2026 – Botezul Domnului
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
Miercuri, 7 Ianuarie 2026 – Sf. Ioan Botezătorul
- 09:30 – Utrenie
- Sfânta Liturghie
