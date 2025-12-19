progrese majore la podurile, viaductele și tunelurile de pe secțiunea 3 a autostrăzii sibiu - pitești / video

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, cel mai complex tronson care traversează Carpații, înregistrează progrese semnificative, pe segmentul Cornetu – Tigveni. Constructorii Tancrad și Webuild mențin un ritm susținut pe șantier.

Pe traseu sunt mobilizați aproximativ 1.400 de muncitori și peste 1.000 de utilaje. În prezent, se lucrează simultan la 14 dintre cele 54 de structuri proiectate, printre care poduri și viaducte, a declarat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Un moment important a fost atins la km 66+200, unde a fost finalizat montajul tuturor celor 24 de grinzi. De asemenea, o parte din zidurile de sprijin sunt deja finalizate, iar lucrările continuă și la ecoductul din zona Racovița.

Activitatea este intensă și în bazele de producție. În fabricile special construite în șantier, la Racovița și Cepari, se produc continuu grinzi și carcase de armătură necesare pentru tuneluri.

La finalul acestui an este așteptat să sosească în Portul Constanța utilajul de forare TBM, care va excava cele două galerii ale Tunelului Poiana, lung de 1,78 km, un pas decisiv pentru finalizarea proiectului.

Investiția pentru cei 37,4 km ai Secțiunii 3 se ridică la 5,4 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport.