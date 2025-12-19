proiect usr pentru ca judecătorii iccj să nu mai fie privilegiați la intrarea în avocatură sau notariat

Deputatul USR Adrian Echert a depus o propunerea legislativă pentru eliminarea unui privilegiu de care beneficiază, în mod nejustificat, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la intrarea în avocatură sau notariat: sunt scutiți de examen sau concurs.

„Prin acest proiect, eliminăm un privilegiu vechi, perpetuat ani la rând prin tăcere și lipsă de curaj politic. Un mecanism care a creat excepții pentru unii și bariere pentru toți ceilalți. Accesul într-o profesie juridică nu poate fi o recompensă de final de carieră, ci rezultatul unei competențe dovedite prin concurs. Dacă intrarea în magistratură se face prin examen, același principiu trebuie să se aplice și la trecerea spre avocatură sau notariat. Fără uși rotative. Fără scurtături. Doar reguli egale, competiție reală și respect pentru cei care intră corect în profesie”, declară deputatul USR Adrian Echert.

Proiectul USR abrogă art. 290 din Statutul judecătorilor și procurorilor (Legea 303/2022), articol care dă posibilitatea judecătorilor ICCJ care au funcționat măcar 5 ani la această instanță și care au fost eliberați din funcție din motive neimputabile să opteze pentru intrarea în avocatură sau notariat fără examen sau concurs.

Exercitarea funcției de magistrat nu presupune automat că persoana respectivă deține competențele necesare pentru a activa ca notar sau avocat. De exemplu, un magistrat specializat exclusiv în drept penal nu deține neapărat cunoștințele și experiența specifice domeniilor predominante în notariat, cum sunt dreptul civil, procedură civilă sau procedurile de publicitate imobiliară.

Accesul doar prin concurs va asigura un standard minim uniform de pregătire și va proteja calitatea serviciilor juridice.