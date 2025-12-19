protest pentru justiție vineri seară la sibiu: la ora 19 sunt mai puțin de 30 de oameni / video foto

Sibienii au ieșit din nou în stradă, în seara zilei de vineri, 19 decembrie, pentru a cere reformarea justiției.

UPDATE2 ora 19:25: Numărul protestatarilor se apropie de 50. La protest s-a alăturat și europarlamentarul Dan Barna. Acesta a declarat că a fost și duminica trecută la marșul din București, iar, fiind în Sibiu, a ales să vină în zona „liberă de corupție”.

„Am fost și duminica trecută la marșul din București, de la Universitate până în Piața Victoriei. Sunt astăzi în Sibiu. Am venit în această zonă liberă de corupție a Sibiului, alături de cetățenii care protestează față de situația incredibilă în care a ajuns justiția din România.

Discutam în timpul săptămânii la Strasbourg, în Parlamentul European, cu europarlamentari din celelalte state care, aflând despre aceste situații și văzând reportajele jurnaliștilor, spuneau că li se pare ireal. Toate aceste combinații cu judecători scoși din dosare înainte de decizii sunt lucruri de neimaginat în ceea ce numim o Europă democratică, dar, iată, se întâmplă în România.

Am venit în calitate de sibian, alături de alți cetățeni ai Sibiului, pentru a protesta și pentru a transmite acest mesaj: lucrurile trebuie să se schimbe și soluții trebuie găsite.” a declarat europarlamentarul Dan Barna

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

UPDATE ora 19:00 – La protestul din Piața Huet au ajuns aproximativ 10 persoane. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum: „Magistrați independenți, NU obedienți!”, „Tăcerea = complicitate”, „Schimbarea începe unde începe curajul!”.

„Sper că ne mai îndreptăm, dar am ieșit totuși în stradă. Am ieșit pentru cei tineri. Și mâine și poimâine și în fiecare zi, dacă e nevoie. Eu vin să-mi fac datoria de bunic.” a declarat pentru Ora de Sibiu un protestatar

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Protestele sunt programate și pentru zilele următoare, în 20 și 21 decembrie. Acestea vor avea loc în Piața Huet, în așa-numita „zonă liberă de corupție”, începând cu ora 19:00.

Organizatorii i-au îndeamnat pe sibieni să vină cu pancarte simple, cu mesaje precum „Martor la capturarea justiției”, „Martor și nu tac”, „Martor și cer răspunsuri” sau „Dacă tăcem, devenim complici”.

Protestatarii cer ca noile legi ale justiției să oprească practica considerată periculoasă prin care președinții instanțelor pot muta judecători între complete sau secții. Totodată, ei solicită ca numirile și promovările în instanțe și parchete să se facă exclusiv pe criterii de competență, limitarea atribuțiilor președinților de instanțe și revenirea anchetării magistraților la parchetele obișnuite.

Protestul a fost avizat favorabil de autorități și se poate desfășura zilnic până la ora 22:00.