românia sub alerta virusului gripal a: la sibiu nu sunt cazuri

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor anunță o creștere a activității gripale în această perioadă. Virusul predominant în acest sezon este de tip A (H3N2), inclusiv subclada K (o subgrupare genetică a virusului), identificată deja pe toate continentele.

În România, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat că sezonul gripal a debutat la începutul acestei luni (săptămâna 49). La nivelul județului Sibiu, cazurile de gripă de tip A nu au fost încă depistate.

În aceste condiții, atât autoritățile europene cât și cele naționale avertizează asupra faptului că, riscul este unul moderat pentru populația generală însă poate deveni unul ridicat pentru persoanele care suferă de boli severe, afecțiuni cronice, pentru femeile însărcinate, persoanele immunocompromise cu vârstă înaintată ori internate în centre de îngrijire pe termen lung.

În aceste condiții vaccinarea rămâne cea mai importantă metodă de protecție împotriva formelor grave de boală.

”Chiar dacă un virus A(H3N2) mai puțin convergent cu tulpina vaccinală va domina în această iarnă, se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât vaccinul rămâne un instrument vital de sănătate publică”, anunță oficialii ECDC.

În contextul epidemiologic menționat, INSP-CNSCBT face următoarele recomandări

Vaccinare în cazul persoanelor eligibile, mai ales daca se încadrează în categoriile de risc

Respectarea igienei mâinilor, pentru evitarea transmitrerii prin contact cu obiecte contaminate

Respectarea igienei respiratorii prin folosirea de batiste de unica folosință în caz de strănut/tuse ori a pliului cotului în lipsa acesteia.

Purtarea măștii în spații aglomerate

Aerisirea încaperilor

Adoptarea unuei alimentații echilibrate (proteinele ajută la formarea de anticorpi, consumul de lichide favorizează buna funcționare a mucoaselor respiratorii.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă acordarea unei atenții deosebite și respectarea strictă a măsurilor de siguranță în cazul vizitelor în spitale sau în centre de îngrijire și ocrotire destinate copiilor, vârstnicilor, sau persoanelor cu afecțiuni incurabile. Cereți la intrare în aceste centre echipamente de protecție, de unică folosință!