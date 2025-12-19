safeside ccr, securitate construită pe experiență, pregătire internațională și performanță / foto

Pază și protecție, monitorizare și intervenție, analize de risc la securitatea fizică a obiectivelor, gardare personală, sisteme de securitate, planuri de pază și consultanță, toate acestea fac parte din portofoliul SAFESIDE CCR. În Sibiu, compania este deja bine cunoscută, iar agenții săi sunt atent selecționați și instruiți, astfel încât fiecare intervenție să fie realizată cu profesionalism și promptitudine.

Echipa SAFESIDE CCR din Sibiu este formată din agenți bine pregătiți, cu experiență practică solidă, capabili să gestioneze situații diverse, de la evenimente de amploare până la paza unor obiective sensibile. De-a lungul timpului, numeroase personalități publice care au ajuns în Sibiu au beneficiat de protecția oferită de aceeași echipă, un detaliu care confirmă nivelul ridicat de încredere și profesionalism.

Pază, monitorizare și intervenție promptă

SAFESIDE CCR este una dintre puținele firme de pază din Sibiu care oferă o gamă completă de servicii de securitate. Fie că este vorba despre pază pentru instituții publice, pub-uri, cluburi sau festivaluri, ori despre monitorizare și intervenție pentru magazine, baruri, cafenele, săli de jocuri, centre medicale sau sedii de firmă, fiecare misiune este tratată cu seriozitate și responsabilitate. Scopul este siguranța oamenilor și protecția bunurilor, fără compromisuri.

Profesioniști cu pregătire în străinătate

În spatele dezvoltării SAFESIDE CCR se află Ciprian Cotîrlea, fondatorul companiei, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în domeniul securității, acumulată pe raza județului Sibiu și nu numai. Cu numeroase calificări și specializări naționale și internaționale, acesta a pus bazele firmei în anul 2020, construind rapid o reputație solidă bazată pe competență, disciplină și pregătire continuă.

Un element esențial care diferențiază compania este nivelul ridicat de pregătire al echipei. Fondatorul SAFESIDE CCR a participat, de-a lungul anilor, la numeroase cursuri și competiții atât în țară, în orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca și București, cât și în afara țării, în Serbia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Irak, Iordania și Polonia. În iulie 2021, în Ucraina, a obținut împreună cu echipa României locul 3 la Campionatul Mondial al Gărzilor de Corp. În octombrie 2021 a participat în Republica Moldova la „Cupa deschisă a detașamentelor cu destinație specială”, iar în septembrie 2022 a urmat cursuri de specializare în Polonia, organizate de European Security Academy, unul dintre cele mai respectate centre private de pregătire din Europa.

Pregătirea profesională este completată de cursuri de gardă de corp organizate de Academia Națională Bodyguard din București, precum și de antrenamente tactice de tragere cu arma, desfășurate la Cluj-Napoca. Toate aceste experiențe sunt transpuse în activitatea de zi cu zi a echipei SAFESIDE CCR, alături de o implicare constantă în dezvoltarea sportului sibian prin parteneriate cu ACS Pugilistic Sibiu (club de box) și Champions K1 Sibiu, susținând performanța, disciplina și tinerii sportivi locali.

SAFE ALERT 24: Intervenție rapidă, oriunde te afli

Un alt pas important în modernizarea serviciilor îl reprezintă aplicația SAFE ALERT 24, un sistem inovator de gardare personală, gândit pentru situațiile în care fiecare secundă contează. Aplicația transformă telefonul mobil într-un buton de panică personal, conectat direct cu echipa de intervenție.

Instalată atât pe telefonul clientului, cât și pe dispozitivele agenților, aplicația permite transmiterea instantanee a unui SMS cu coordonatele GPS exacte, în momentul activării butonului de panică. Astfel, este eliminată orice confuzie, iar intervenția poate fi realizată rapid, indiferent de locație sau oră. Serviciul este disponibil 24/7 și oferă un sentiment constant de siguranță, fie că utilizatorul se află acasă, în deplasare sau într-un mediu necunoscut.

Acest sistem este similar monitorizării clasice pentru obiective fixe, însă vine cu un avantaj major: mobilitatea. Protecția se mută odată cu persoana, fiind ideală pentru cei care călătoresc frecvent, lucrează în teren sau se deplasează la ore târzii.

SAFESIDE CCR, susținere reală pentru tinerii campioni

SAFESIDE CCR susține tinerii talentați pe drumul spre performanță și excelență sportivă, prin implicarea activă în dezvoltarea sportivilor aflați la început de carieră. Un exemplu este susținerea acordată lui Florin Mardiaș, un luptător profesionist în vârstă de 18 ani, care a reușit anul acesta să pătrundă în galele de performanță din România, gale televizate. SAFESIDE CCR a realizat un parteneriat cu clubul și cu sportivul încă din perioada Semi Pro, contribuind, alături de echipă, la dezvoltarea lui pe plan sportiv. Datorită acestui parcurs, Florin Mardiaș a făcut pasul către galele de profesioniști, participând la meciuri televizate. Champions Cash din Sibiu reprezintă un reper important în acest demers de promovare a performanței sportive.

SAFESIDE CCR nu înseamnă doar gardare personală, ci un sistem complet de securitate. Portofoliul include pază și protecție profesională, monitorizare și intervenție rapidă, analize de risc la securitatea fizică a obiectivelor, sisteme moderne de securitate, planuri de pază personalizate și consultanță de specialitate, adaptate fiecărui client.

Pe lângă toate acestea, SAFESIDE CCR are în plan dezvoltarea unui nou proiect educațional. Începând de anul viitor, compania intenționează să organizeze cursuri de gardă de corp, autoapărare, conducere defensivă și ofensivă, tehnici tactice de protecție, precum și sesiuni de tragere în poligon. Scopul este formarea unor noi profesioniști, instruiți la standarde moderne și adaptați cerințelor actuale din domeniul securității.

Mai multe detalii puteți obține și pe www.safesideccr.ro, pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram.