„școala altfel” la sibiu: peste 300 de copii au învățat regulile de circulație / foto

În ultima săptămână de școală, structurile de specialitate ale Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au organizat activități de prevenire în cadrul programului „Școala Altfel”, ajungând la peste 300 de preșcolari și școlari din opt unități de învățământ din județ.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu și cei din Serviciul de Pregătire Profesională le-au explicat copiilor regulile elementare de circulație, locurile sigure de traversare și modalitățile corecte de a circula cu bicicleta sau trotineta.

În paralel, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au abordat subiecte precum protecția împotriva pericolelor din mediul școlar și online, gestionarea situațiilor conflictuale pentru a evita violența, respectul și disciplina în viața de zi cu zi, precum și delincvența juvenilă și riscurile consumului de droguri.

Reprezentanții IPJ Sibiu sunt prezenți zilnic în școli pentru a oferi informații despre respectarea regulilor de conviețuire socială și regulamentul școlar, urmărind crearea unui mediu educațional sigur și armonios. Prin aceste activități preventiv-educative, polițiștii urmăresc formarea unui comportament responsabil, dar și creșterea siguranței elevilor.