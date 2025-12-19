tânăr prins cu brazi furați din pădure, la intrarea în porumbacu de jos

Ieri, 18 decembrie, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au fost sesizați direct de un lucrător al Ocolului Silvic Arpaș cu privire la identificarea a 7 cioate de brad în fondul forestier, în extravilanul localității Cârțișoara.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat existența celor 7 cioate, iar reprezentantul Ocolului Silvic Arpaș le-a indicat vehiculul persoanei care ar fi tăiat și sustras materialul lemnos. Ulterior, la intrarea în localitatea Porumbacu de Jos, polițiștii au identificat și oprit în trafic autoturismul indicat, la volanul căruia se afla un tânăr de 27 de ani, din localitatea Dobârca. În portbagajul vehiculului au fost descoperiți trei brazi.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că tânărul ar fi tăiat și sustras cantitatea de aproximativ 0,5 metri cubi de material lemnos, specia brad.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept și furt de arbori din fondul forestier național.

