top orașe cu cei mai mulți milionari din românia: pe ce loc este sibiul

Sibiul este adesea invocat ca exemplu de oraș „așezat”, cu investiții solide și un nivel ridicat al calității vieții.

Însă, haideți să vedem pe ce loc se situează Sibiul într-un clasament al celor mai bogate orașe din România la final de 2025. Potrivit analizei realizate de Gândul.ro, Sibiul ocupă locul șapte, fiind recunoscut pentru discreția financiară a mediului de afaceri local și pentru capitalul privat semnificativ acumulat în ultimii ani, în special în industrie, turism și servicii. Tot aici sunt raportați mai mulți sibieni cu averi de milioane de euro.

Totuși, clasamentul este condus, surprinzător pentru mulți, de Voluntari (Pipera), orașul cu cea mai mare densitate de milionari raportată la numărul de locuitori. Proximitatea față de București, concentrarea sediilor de companii și investițiile imobiliare masive au transformat zona într-un adevărat pol al capitalului privat.

Pe locul al doilea se află Bucureștiul, care găzduiește peste 50% din milionarii României. Capitala rămâne principalul centru financiar și economic al țării, chiar dacă, din punct de vedere al densității averilor, este depășită de alte localități mai mici.

Cluj-Napoca ocupă poziția a treia, fiind cel mai scump oraș imobiliar din afara Capitalei. Bogăția Clujului este generată în special de exportul de tehnologie și de industria IT, care a creat o clasă puternică de antreprenori și investitori.

Pe locul patru se situează Timișoara, oraș cu o elită economică stabilă, formată în principal din antreprenori din zona producției industriale pentru export, un motor constant al economiei locale.

La mijlocul clasamentului se află Constanța, cunoscută pentru „averile vechi” și activele portuare majore, urmată de Brașov, oraș care s-a impus ca magnet pentru investitori străini și pentru bucureșteni care aleg să se relocheze, atrași de infrastructură și calitatea vieții.

Pe locul 7, Sibiul, urmat imediat de Oradea, orașul cu cel mai mare salt de prosperitate individuală din ultimul deceniu, pe fondul investițiilor publice și private susținute.

Clasamentul este încheiat de Arad și Corbeanca, localități cu populații mai reduse, dar cu un procent foarte ridicat de milionari raportat la numărul de locuitori, aspect care le menține în topul celor mai bogate orașe din România la final de 2025.