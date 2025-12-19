trump mai ia încă o decizie controversată: a suspendat loteria vizelor

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a anunțat suspendarea programului Loteria Vizelor, după ce s-a aflat că suspectul atacului armat de la Universitatea Brown ar fi intrat în SUA prin intermediul acestui mecanism.

Decizia a fost comunicată public de secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a transmis un mesaj pe rețeaua X.

„Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să fie admis în țara noastră. La indicațiile președintelui Trump, solicit imediat USCIS (n.r. Serviciile de Cetățenie și Imigrare) să întrerupă programul DV1 (n.r. loteria vizelor) pentru a mă asigura că niciun alt american nu este afectat de acest program dezastruos” a declarat Kristi Noem

Neves Valente este suspectat că a comis atacul armat de la Universitatea Brown, soldat cu moartea a două persoane și rănirea altor nouă. Potrivit autorităților, acesta a fost găsit mort joi seara, iar cauza decesului a fost stabilită ca fiind sinuciderea.

Potrivit Mediafax, procurorul federal pentru statul Massachusetts, Leah B. Foley, a declarat că Neves Valente a obținut statutul de rezident permanent legal în anul 2017, prin intermediul programului Loteria Vizelor.

Suspendarea programului este de așteptat să genereze contestări legale, având în vedere că loteria vizelor este prevăzută de legislația federală a Statelor Unite și nu poate fi anulată ușor prin decizie administrativă.

Donald Trump s-a opus în mod constant acestui mecanism de imigrație, considerându-l un risc pentru securitatea națională. De-a lungul mandatelor sale, Donald Trump a promovat măsuri dure în această zonă, inclusiv restricții de intrare pentru cetățeni din anumite țări, inițiative de deportare în masă și contestarea dreptului la cetățenie prin naștere, garantat de Constituția Statelor Unite.