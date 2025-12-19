urmează 3 zile de proteste la sibiu pentru reformarea justiției: „dacă tăcem, devenim complici”

Protestele pentru reformarea justiției continuă la Sibiu. Vineri, sâmbătă și duminică, oamenii se reîntâlnesc în zona liberă de corupție din Piața Huet.

Sibienii vor protesta în 19, 20 și 21 decembrie, în Piața Huet din Sibiu, de la ora 19:00, pentru a cere modificarea Legilor Justiției, alăturându-se astfel celor peste 100.000 de semnatari ai petiției inițiate de Declic și Funky Citizens.

Organizatorii protestelor îi îndeamnă pe oameni să aducă cu ei pancarte simple cu mesaje precum „Martor la capturarea justiției, „Martor și nu tac”, „Martor și cer răspunsuri” și „Dacă tăcem, devenim complici”.

„Protestul este autorizat și se înscrie în reacția civică generată de investigația Recorder, de pozițiile publice ale magistraților care au avut curajul să vorbească și de solidaritatea sutelor de judecători care cer un sistem de justiție curat. Protestăm pașnic. Trei zile în care alegem să nu tăcem”, anunță organizatorii.

Protestatarii solicită ca noile legi ale justiției „să oprească practica periculoasă a președinților instanțelor de a numi aleatoriu judecătorii de la un complet sau de la o secție la alta”, iar numirile și promovările la instanțe și parchete să se facă doar pe criterii de competențe. De asemenea, ei cer ca atribuțiile președinților instanțelor să fie limitate, iar magistrații să fie din nou anchetați de parchetele obișnuite. Protestatarii cer, de altfel, demisia șefei CSM, Lia Savonea, ministrului Justiției, Radu Marinescu, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, șefului DNA, Marius Voineag și procurorului general, Alex Florența.

Protestul a fost avizat favorabil, el putând să se desfășoare până la ora 22:00. „Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Sibiu a analizat și avizat favorabil cererea formulată de către o persoană fizică pentru organizarea unui protest în zilele de 19, 20, 21 decembrie 2025, între orele 18.00-22.00, în Piața Huet (zona cuprinsă între intrarea în curtea Liceului Brukenthal și pilonii de la intrarea în Piața Huet dinspre strada Mitropoliei). Tema manifestării declarată de organizator este: situația Justiției, așa cum a devenit ea publică în reportajul Recorder”, transmit reprezentanții Primăriei Sibiu.