weekend de petrecere la liquid the club: show live vineri și „crăciunul manelelor” sâmbătă

Liquid The Club pregătește un weekend plin de energie și distracție, cu două petreceri speciale programate vineri și sâmbătă, care promit să aducă publicului muzică live, atmosferă premium și distracție până târziu în noapte.

Weekendul începe vineri, 19 decembrie, de la ora 22:00, cu o petrecere explozivă și un show live spectaculos. Pe scena Liquid The Club vor urca artiști cunoscuți pentru energia și interacțiunea lor cu publicul.

NIKOLAS SAX va aduce ritmuri fierbinți și momente live memorabile, PIANISTU va completa atmosfera cu eleganță și virtuozitate, iar FLORIN BUNEA promite un show plin de vibe bun și energie. Evenimentul va îmbina muzica live cu DJ set-uri și entertainment de top, într-un decor premium, specific Liquid The Club.

Petrecerea va avea loc pe Strada Someșului, nr. 19. Prețul unui bilet este de 70 de lei, iar biletele se pot achiziționa exclusiv fizic, la intrare, în seara evenimentului. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0754 957 066.

Distracție și sâmbătă la „Crăciunul Manelelor”

Distracția continuă sâmbătă, 20 decembrie, cu o petrecere dedicată iubitorilor de manele. „Crăciunul Manelelor” aduce la Liquid The Club o atmosferă de sărbătoare, cu DJ BRB la platane, pregătit să țină ringul de dans plin pe tot parcursul nopții.

Evenimentul se adresează celor care vor să intre în spiritul sărbătorilor cu muzică de petrecere, distracție și voie bună, într-un cadru modern și exclusivist.

Fii la curent cu evenimentele organizate la Liquid, urmărind pagina de facebook a clubului.